俄羅斯斷氣威脅 歐盟能源部長商討對策

俄烏戰爭導致能源價格飆漲，歐洲面臨高電價危機，歐盟 能源部長9日將在布魯塞爾召開會議，討論應變措施。

法新社報導，俄羅斯 2月入侵烏克蘭，半年多來天然氣 價格飆升，屢創新高。各界都在關注俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是否將完全停止對歐盟的天然氣供應，歐盟經濟因此處在高度不確定性的陰影中。

俄烏開戰前，歐盟40%的天然氣供應來自俄羅斯。高度仰賴俄羅斯天然氣的歐盟最大經濟體德國，目前正想方設法為全國家庭和工廠提供暖氣和電力。

歐盟執委會（The European Commission）將在9日於布魯塞爾（Brussels）舉行的能源部長會議上，要求各國官員提出一套縝密的應變措施，來緩解能源供應的壓力。

這場會議主要的目標是要找尋共同解決方案，以對那些吃力繳納能源帳款的家庭和維持營運的企業進行補貼。

歐盟執委會將提出一套措施，促使非天然氣供電業者分享超額暴利，包括核電、太陽能、再生能源，這些企業因搭著電價飆升順風車而獲取龐大收益。

因能源飆漲獲利龐大的化石燃料企業，也將被徵收稅款。

歐洲的電價市場與天然氣價格息息相關。在受天然氣飆漲所苦的企業面臨困境之際，其他非天然氣供應業者卻坐享高額利潤。

奧地利環境部長格威斯勒（Leonore Gewessler）會前表示，這場會議大家必須敞開心胸交換意見，對那些在俄烏戰爭中賺得意外之財的能源企業，各國必須團結一致，擬出可行的徵稅方案。