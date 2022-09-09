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播報女王辭世表現專業 BBC大師級主播備受推崇

中央社倫敦9日綜合外電報導
BBC資深主播愛德華茲（圖）8日以莊重語調播報伊麗莎白女王辭世新聞，獲網友高度評價。（圖取BBC News YouTube截圖）
BBC資深主播愛德華茲（圖）8日以莊重語調播報伊麗莎白女王辭世新聞，獲網友高度評價。（圖取BBC News YouTube截圖）

穿著黑西裝、繫著黑領帶，英國廣播公司第一台（BBC One）資深主播愛德華茲（Huw Edwards）8日晚間以莊重的語調，向觀眾宣告伊麗莎白女王與世長辭，從服裝到播報方式都展現高度專業水準，獲得網友高度評價。

影片來源：youtube/BBC News

來自威爾斯的愛德華茲1984年加入BBC，2003年起成為旗艦晚間節目十點新聞（Ten O'Clock News）的當家主播，擁有近20年的播報經歷。

英國「獨立報」（Independent）報導，愛德華茲向全英國觀眾播報過的重大新聞，包括美國前總統歐巴馬（Barack Obama）第一次當選、英國脫歐公投、以及威廉王子與凱特王妃的世紀婚禮，到這次女王辭世。

倫敦時間8日晚間，愛德華茲以符合BBC在王室成員過世時要求的穿著出現在鏡頭前，從影片中可以看見，他聽聞消息後壓抑住情緒，先是停頓了幾秒，接著沉穩對觀眾說道：「就在幾分鐘前，白金漢宮宣布女王伊麗莎白二世的死訊」。

他接著清楚地唸出王室的聲明，「女王今天下午在巴爾莫勒爾堡安詳辭世。國王（查理）和王后（卡蜜拉）今晚會留在巴爾莫勒爾堡，明天將返回倫敦。」

愛德華茲的「大師級」（masterclass）專業播報，立刻在社群網站推特上獲得眾網友稱讚。

英國公共歷史學家詹納（Greg Jenner）推文說：「對愛德華茲讚譽有加，在電視直播的混亂中找到正確的節奏、語氣和尊嚴，沒有比他更出色的主播。」

蘇格蘭喜劇演員布里納（Rory Bremner）也在推特發文表示，愛德華茲從播報英國新任首相特拉斯（Liz Truss）就任開始、到女王辭世一路都沒有休息，已連續播72小時。

布里納的發文在推特引起廣泛迴響，不到一天時間，就有超過2000次轉推、5萬多人按讚。

英國 推特 社群網站

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