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經濟學人將巴西總統比做川普：正準備選舉謊言

中央社／聖保羅8日專電
圖為2020年巴西總統波索納洛（右）訪問佛州海湖莊園，和當時的美國總統川普握手。（路 透）
圖為2020年巴西總統波索納洛（右）訪問佛州海湖莊園，和當時的美國總統川普握手。（路 透）

本周將出版的英國期刊「經濟學人」（The Economist）封面把巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）與前總統川普（Donald Trump）進行比較，認為波索納洛正準備關於選舉的「大謊言」。

巴西將在10月2日舉行總統大選首輪投票，波索納洛將爭取連任。

將於10日出版的「經濟學人」封面圖片顯示波索納洛的側面，背後是川普在巴西國旗上的影子；封面標題「將成為川普的人」，下面一行小字「波索納洛在巴西準備他的大謊言」。

川普在2020年美國大選失利，從那之後，他一直說選票存在欺詐行為，他不接受結果。川普的支持者在2021年1月6日衝進美國國會大廈，試圖扭轉敗局。這一事件成為美國歷史上對美國民主最具威脅的事件之一。

「經濟學人」封面文章的標題為「輸或贏，波索納洛對巴西民主構成威脅」；副標題為「所有跡象都顯示他將在選舉中失敗，而他會說不（接受）」。

文章第一段就指出，波索納洛在民調中排名第二，可能會輸掉選舉。波索納洛一再重申，只要選舉「乾淨透明」，他就會接受結果。

這份英國期刊指出，波索納洛暗示可能存在違規行為是沒有根據的，他從未提供證據支持這些懷疑。

「經濟學人」報導，巴西的選舉乾淨透明，系統安全，難以做假。波索納洛一直說民調有誤，他正在走向勝利。波索納洛還繼續暗示，選舉可能會以某種方式對他不利。波索納洛沒有提供可靠的證據，但他的許多支持者相信他。波索納洛似乎正在為譴責選舉舞弊並否認選民的決定奠定修辭基礎。

「經濟學人」指出，波索納洛強化衝突與分裂，塑造他的對手不僅是錯的，還是壞的。波索納洛向支持者說：「如果目前民調排名第一的前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）獲勝，等於將巴西交給魔鬼。」

這期報導指出，波索納洛認為對他的所有批評都是假新聞；「他的本能和川普一樣獨裁」，懷念巴西軍事統治的日子。波索納洛是最後幾位接受總統拜登獲勝的外國領袖之一，他的一個兒子還為美國國會大廈的入侵歡呼。

波索納洛 巴西 川普

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