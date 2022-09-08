我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評估升息前景 股指先跌後升

英女王駕崩 新國王查理三世：我與我的家人最悲傷時刻

波蘭和波羅的海3國商定 限制俄羅斯公民入境歐盟

中央社維爾紐斯8日綜合外電報導

波蘭和波羅的海3國今天表示，最晚自9月19日起，它們將對持有歐洲聯盟（EU）簽證俄羅斯公民暫時限制入境，以應對「公共政策及安全受到的威脅」。

法新社報導，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭4國總理發表聲明說，「對於俄羅斯公民大量且與日俱增地湧入」歐盟，他們感到憂心。

聲明表示：「我們認為，這正為我們的公共安全以及我們共有的整個申根地區（Schengen area），構成日益嚴重的威脅。」

聲明並說，這4國「同意採取一套區域性的共同做法，藉此表達我們具有政治意志和堅定意向，來對持有歐盟簽證的俄羅斯公民實施國家級的暫時性措施」。

這些措施將「針對為了觀光、文化交流、運動活動和經商等目的而旅行的俄國公民，限制入境申根地區」；但有一些類別的入境例外，包括「異議人士」、「人道案例」及持有歐盟國家居留證者與其家屬。

4位總理在聲明中還說：「當烏克蘭人民正受到折磨和殺害，侵略國的人民卻能在歐盟各國來去自如，這令人無法接受。」

他們表示，在這項議題上，他們將「繼續設法促成在歐盟層面採取共同做法」。

歐盟成員國外交部長8月在捷克首都布拉格開會時，同意暫停2007年與俄羅斯達成的簽證便捷化協議，但並未採取更廣泛的禁止入境措施。

不過，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）當時表示，與俄羅斯接壤的國家可「自行採取措施，限制俄國公民入境歐盟」。

歐盟 俄羅斯 簽證

上一則

分析：裴洛西訪台後 烏克蘭漸從親中轉為挺台

下一則

克里米亞基地連遭攻擊 烏克蘭軍方首認是其所為

延伸閱讀

環時：與俄正當合作 無需「克制」

環時：與俄正當合作 無需「克制」
日本觀光鬆綁 須申請簽證 業界不看好觀光客大增

日本觀光鬆綁 須申請簽證 業界不看好觀光客大增
童振源：持美國護照9月12日起入境台灣免簽證

童振源：持美國護照9月12日起入境台灣免簽證
入境3+4該改0+7了？ 李秉穎：我是覺得應該可以啦

入境3+4該改0+7了？ 李秉穎：我是覺得應該可以啦

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國執政黨保守黨新黨魁選舉結果9月5日公佈，外交大臣特拉斯勝出，將接替強生出任英國首相。（新華社）

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

2022-09-05 08:36
兄弟檔兇嫌達米恩(左)死亡，邁爾斯(右)落網。（Getty Images）

加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡

2022-09-07 21:40
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22

超人氣

更多 >
直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王

直播／英國女王駕崩 王儲查理繼位為國王
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色
加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡

加拿大10死15傷隨機殺人案 第2名兇嫌已經自盡
F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付