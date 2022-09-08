女王駕崩倫敦橋計畫啟動 西敏宮停靈3天

女王伊麗莎白二世駕崩的訊息發布在倫敦街頭大螢幕上，民眾持手機照下。路透

因應女王伊麗莎白二世駕崩，英國 政府預先擬妥代號「倫敦橋」（LONDON BRIDGE）的行動，鉅細靡遺模擬可能的情況及應變措施，以下是每日規畫。

＊駕崩當天D-Day

女王駕崩後，女王的私人秘書首先以電話通知首相及成員包括高階官員的樞密院（Privy Council），「倫敦橋垮了」（London Bridge is down）。

國家通訊社「英國聯合社」（Press Association）向全球發布女王駕崩快訊。白金漢宮大門掛上關於女王駕崩的正式公告。

內閣辦公廳另行以電郵通知副大臣層級官員及高階公務員女王死訊。電郵發出後，中央政府機關應在10分鐘以內降半旗。若適逢休會，英國國會以及蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭議會必須召回議員。

只有在首相發布公開聲明後，其他政府官員才能跟進。國防部 將舉行鳴炮禮。全國默哀一分鐘。

接見首相後，繼任君主預計當天對全國發表談話。同一時間，位於倫敦市中心的聖保羅座堂（St Paul's Cathedral）將舉行悼念儀式，首相及少數高階官員出席。

王室官方網站將暫停運作，並顯示黑底網頁及證實女王死訊的簡短聲明。英國政府官方網站以及所有政府單位的社群媒體 網頁都會在上方顯示傳達女王駕崩的黑色橫幅。政府只會在發布緊急訊息時更新網頁。

王室宣布國葬規畫。葬禮預計在女王駕崩後10天、也就是D-Day+10舉行。

女王駕崩當天稱為D-Day，隨後的每一天則是+1、+2，依此類推。

＊D-Day+1

早上10時，成員包含高階官員的登基會議（Accession Council）在聖詹姆士宮（The St James Palace）召開，宣布查理王子（Prince Charles）繼位。國會暫停議事10天。

下午3時30分，首相及內閣官員晉見查理國王。代號「春潮」（Spring Tide）的登基規畫啟動。

＊D-Day+2

女王移靈至白金漢宮。若她在避暑的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）逝世，政府將啟動代號「獨角獸」（UNICORN）的行動計畫，以王室專用列車將女王靈柩運抵倫敦，或者啟動「過讀」（OVERSTUDY）行動，以飛機移靈。首相及高階官員必須迎靈。

＊D-Day+3

查理國王啟程巡迴訪視全國，第一站是蘇格蘭議會。

＊D-Day+4

查理國王訪問北愛爾蘭。

代號「王獅」（LION）的行動展開，也就是預演從白金漢宮到國會大廈所在地西敏宮的移靈動線。

＊D-Day+5

女王從白金漢宮移靈至西敏宮。追悼儀式展開。

＊D-Day+6至D-Day+9

女王將在西敏宮的西敏廳停靈3天，相關行動規畫的代號是「鴻羽」（FEATHER）。西敏廳將一天開放23小時，供民眾瞻仰女王遺容。

國葬預演將在D-Day+6舉行。查理國王在D-Day7前往威爾斯。

＊D-Day+10

國葬在西敏宮附近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。英國全境默哀2分鐘。女王將在溫莎城堡（Windsor Castle）的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）下葬，長伴她父親喬治六世身旁。

在歷時一個月的全國哀悼期間，政府大樓懸掛以黑色緞帶裝飾的女王遺像。

國葬結束後，各地悼念花束都會被移除。