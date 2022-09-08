「倫敦橋倒了」伊麗莎白二世駕崩 王室早擬應變計畫

英國女王伊麗莎白二世以96歲高齡駕崩。美聯社

英國女王 伊麗莎白二世以96歲高齡駕崩。她年事已高，早已是世上在位最久的英國君主，王室也已安排好女王身後事，擬定代號為「倫敦橋行動」的女王駕崩應變計畫。

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駕崩暗號「倫敦橋倒了」

按照計畫，女王駕崩當日稱為D-Day。英國首相、內閣大臣及一些高層官員將在女王逝世後數小時內接到通知。衛報報導，最先確認死訊的是女王的首席醫師、腸胃疾病專家湯瑪斯，此人將負責管理女王房間人員進出及何時公布女王死訊。

女王私人秘書格蒂特爵士將以「倫敦橋倒了」的暗號優先告知首相，再通知代表女王協調政府工作的樞密院辦公室。

外界則將透過英國聯合社與全球其他媒體同步發出的消息得知女王死訊。按照傳統，身穿黑色喪服的僕人會在白金漢宮門上貼上黑色訃告，王室官網將改為黑白頁面，與此同時還將響起被稱為「Rats」的無線電戰時警報。

英國進入12天哀悼期

電視台與廣播機構也將報導女王逝世消息，英國廣播公司（BBC）各頻道的節目都將停播，所有娛樂節目在女王葬禮結束後才能播出。英國各地也將在電視台發布消息後十分鐘內降下半旗致哀。

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從女王逝世那天開始，英國將進入12天的哀悼期。在她逝世後第3天，遺體與靈柩將運返白金漢宮，之後移往西敏宮供民眾弔唁，葬禮則會在她死後第11天於西敏寺大教堂舉行，女王料將葬於溫莎堡已故王夫菲立普親王 的墓旁。

長子、王儲查理將繼任

女王長子、王儲查理則將繼任，並在女王逝世當晚向全國發表談話，樞密院的登基會議將在女王逝世後第二天早上舉行會議，宣布查理繼位。查理妻子卡蜜拉將成為王后，他的長子劍橋公爵威廉 王子則將接下威爾斯親王頭銜，成為英國新王儲。

國王查理將在女王逝世後第4天前往英國各地巡訪，接受弔唁與慰問，正式的登基與加冕儀式則可能在女王逝世後數月才會舉行。