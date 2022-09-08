愛子遭黜、晚年喪偶 英女王榮耀背後是孤獨

英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。美聯社

英國女王 伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲。她25歲繼位，多數英國人從小就認識她，她也是全球最知名人物之一。

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行動不便 近年減少露面

近年來她走路和站立不便，減少露面更不常現身，最後一次公開露面是6日在蘇格蘭巴摩拉城堡任命新首相特拉斯。她的73歲長子、王儲查理王子逐步承擔更多責任，準備登基。

熟識她的人說，女王晚年雖然減少公開活動，神智仍很清楚。去年4月，與她結縭73年的夫婿菲立普親王病逝，她難免深受影響。在因為疫情 等因素而辦得簡單隆重的喪禮上，她顯得形單影隻。

疫情之後 多待在溫莎堡

自從2020年初疫情爆發後，她就離開白金漢宮，多數時間待在她最愛的倫敦西郊溫莎堡。

她在位70年，幾乎反映在英國各處，她的肖像出現在郵票、鈔票以及郵筒上的英國王室徽號上。即使數十年來英國人對王室的敬意減少、態度改變，但她一直受到公眾歡迎。

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當上女王 當年純屬意外

女王原名伊麗莎白．亞歷山德拉．瑪麗．溫莎，1926年4月21日生於倫敦。她當上女王純屬意外。

1936年，英國國王愛德華8世為了迎娶離過兩次婚的美國女子華麗絲．辛普森而遜位，他的弟弟、也就是伊麗莎白的父親約克公爵臨危受命登基，是為喬治六世。10歲的伊麗莎白就此成為王儲。

二戰德軍狂轟濫炸倫敦之際，她和妹妹瑪格麗特撤到溫莎避難。

19歲時，她加入英軍後方防衛支援部隊，完成駕駛和汽車修理訓練，因為在戰爭中為國效力，受到民眾歡迎。

她21歲時嫁給希臘王子的兒子菲立普．蒙巴頓，她的婚禮為戰後艱苦的英國增添光彩。

1952年2月6日，父王喬治六世駕崩，她得知消息時正與菲立普訪問肯亞。她立刻回國繼位，並在1953年6月2日接受加冕，成為英國、加拿大、澳洲、紐西蘭、南非、巴基斯坦與錫蘭（今斯里蘭卡）的女王。

現在，她是英國與另外14個大英國協成員的國家元首。

履行公務 自小責任加身

從小背負責任感的女王，每年履行數百場公務，包括接待外國顯要、頒發軍事和文職榮銜、在世界各地進行王室訪問等。

去年10月女王就曾祕密入院並接受檢查，僅住院一晚就出院，醫生囑咐她多休息並減少工作量。她逐步讓近親代為履行職責。

她最掛心 安德魯與哈利

不過，近來她最寵愛的兒子安德魯王子與已故富豪淫媒艾普斯坦有牽扯，遭剝奪王室頭銜與榮譽軍階，以及孫子哈利王子2020年與妻子梅根卸下王室責任出走美國。這兩件事成為她晚年最掛心的風波，儘管數十年來她一直被視為王室鬧出風波時的穩定基石。

1992年，她4個孩子中有3個離婚，溫莎堡也發生火災，她感嘆這是「多災多難的一年」。

1997年查理王子前妻黛安娜在巴黎發生車禍過世，當時在蘇格蘭東北部巴摩拉城堡度假的女王，起初錯判輿論走向，拒絕回到倫敦，也拒絕讓白金漢宮降半旗表示哀悼，因此挨批。

英國象徵 精采人生謝幕

雖然她每年耶誕節都會發表預錄電視講話，但她從沒接受專訪，也非常小心不洩漏個人想法。作為君主立憲制的元首，她必須保持政治中立，她每周與英國首相討論時局，內容都不公開。

夏天她通常會到巴摩拉城堡避暑，在那裡她會換下平常的標準裝扮，也就是正式帽子和顏色相配的全套服裝，戴上簡單的頭巾，穿上防水長靴。她從年輕時就熱愛柯基犬和騎馬，90多歲仍享受策馬奔馳的樂趣。她的精采人生，如今也在這個她畢生鍾愛的避暑勝地謝幕。