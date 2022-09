白金漢宮對女王的健康情況發表簡短聲明。(美聯社)

英國女王 伊麗莎白二世8日傳出身體欠佳,直系親屬紛紛趕往探視。

白金漢宮的聲明很簡短。泰晤士報分析用字遣詞,透露出病情可能的嚴重性。

原文:Doctors are "concerned" and the Queen remains "under medical supervision". (原文無括弧)

最後的「醫療監督」(medical supervision)一詞可能意指女王的健康問題需要醫療團隊的積極監看甚至處理,而非可以自行照料解決的小毛病。

醫療監督可以從醫師解讀生命跡象到開藥,以便讓女王如同聲明所說的「remains comfortable」(保持舒適)。