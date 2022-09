英國女王 伊麗莎白二世8日傳出龍體欠安,在御醫團隊建議下繼續接受「醫療監看」。英國新任首相特拉斯 也推文致意。

特拉斯推文表示:「整個國家將深切關注當天午餐時間從白金漢宮傳來關於女王陛下的消息。我的想法,以及全英國人民的想法,此刻與女王陛下和她的家人同在。」

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.