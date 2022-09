英國獨立電視台(ITV)王室編輯席普(Chris Ship)推文表示,英國女王 伊麗莎白二世全部四名子女和長孫威廉 目前都抵達女王下榻的蘇格蘭巴摩拉城堡,陪伴在女王身邊,顯示女王健康情況有些嚴重。

All the Queen’s four children are now with her at Balmoral Castle. Along with her grandson, the Duke of Cambridge.

