南極末日冰川銷融快於預期 恐危及4成全球人口

科學家指出，有「末日冰川」之稱的南極史威茲冰川（Thwaites Glacier）有可能在未來幾年內迅速消融，加劇人們對極端海平面上升的擔憂。美聯社

一篇今天發表於「自然地球科學」（Nature Geoscience）期刊的研究指出，南極的「末日冰川 」正以比先前預期更快的速度裂解，恐使海平面升高逾1米，危及4成地球人口。

「華盛頓郵報 」報導，科學家評估南極大陸西側的史威茲冰川（Thwaites Glacier）若消失或它的支撐冰架銷融，將使海平面升高1到3公尺，因此有「末日冰川」之稱。史威茲冰川面積約17萬平方公里，相當於一整個佛羅里達州。

近期一支國際研究團隊以高解析繪圖後發現，在過去兩世紀的某段時間，冰川經歷一個「快速退縮」階段。

據這份最新研究的新聞稿指出，研究人員的結論是冰川「失去與海底山脊的聯結」，現正以每年約2.1公里的速度萎縮，這個速度是之前2011到2019年期間所預測的2倍。

有別於其他冰川是與乾燥陸地相連，史威茲冰川座落於海床，這使它遇到人為氣候變遷 導致海水變暖時更形脆弱。目前每年海平面上升，有4%來自史威茲冰川。

研究共同作者、南佛羅里達大學（University of South Florida）海事地理學家葛蘭姆（Alastair Graham）受訪時說：「少了史威茲冰川後，南極不可能沒事。」他形容史威茲冰川銷融的後果是攸關存亡的大事。

根據聯合國資料，全球有超過40%的人居住於濱海96公里的範圍內，這個範圍最受海平面上升威脅。

去年底拍得的衛星影像顯示，支撐史威茲冰川東側的冰架有裂痕，若遭遇強風吹襲，科學家擔心裂痕恐會像蜘蛛網般蔓延整個史威茲冰川。

研究人員表示，東側冰架崩塌雖不會立即導致海平面上升，但會加速史威茲冰川的融蝕。葛蘭姆說研究團隊沒把握精準預測何時史威茲冰川會徹底銷融，但接下來的75年內減少導致暖化的碳排，絕對攸關冰川存亡。