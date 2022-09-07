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波海3國限制俄公民持申根簽證入境 9月中前實施

中央社維爾紐斯7日綜合外電報導

立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞外交部長今天表示，這3個歐洲聯盟（EU）成員國已同意，將限制俄羅斯公民從俄國白俄羅斯入境。

路透報導，拉脫維亞外長林克維奇斯（Edgars Rinkevics）表示，波羅的海3國預期，待各國政府正式同意後，這項入境禁令將在9月中前落實到位。

林克維奇斯在立陶宛一場記者會上說：「過去數週到數個月，俄國公民持申根簽證穿越邊界的情況急劇增加，這變成一種公共安全問題，也是一種道德上和政治性質的問題。」

3國將拒絕所有持申根簽證入境的俄羅斯公民，但基於人道和家庭理由，以及卡車司機、外交官員等身分除外。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，俄國與歐盟已取消飛機直飛，俄國人若要入境歐盟，所剩選項無幾。

這將是歐盟境內首見這類計畫，但愛沙尼亞8月18日起已實施一項比較寬鬆的禁令，只禁止俄國人持愛沙尼亞當局核發的申根簽證入境。

芬蘭也與俄國接壤，其外長哈維斯托（Pekka Haavisto）在簡報會上表示，能否拒絕俄羅斯人持其他歐洲國家核發的申根簽證入境，有法律上的不確定性，因此並未加入這項禁令。

哈維斯托說：「你真的能取消整套申根原則嗎？這點目前仍不清楚。」

俄國 白俄羅斯 簽證

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