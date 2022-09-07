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烏克蘭7月恢復穀物出口後 普亭控大部分運往歐盟

中央社莫斯科7日綜合外電報導

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，一度讓烏國港口遭封鎖而引發全球糧食危機，俄羅斯總統普亭今天表示，解封後大部分從烏克蘭港埠出口的穀物是運往歐盟，而不是開發中國家。

普亭（Vladimir Putin）在俄羅斯遠東城市海參崴（Vladivostok）舉行的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）指出：「幾乎所有從烏克蘭出口的穀物都不是運往最貧困的開發中國家，而是運到歐盟（EU）國家。」

法新社報導，烏克蘭是全球最大的糧食出口國之一，但俄羅斯2月下旬發起軍事入侵行動後，烏克蘭就被迫中止幾乎所有的糧食運送。

烏克蘭和俄羅斯今年7月與作為擔保方的聯合國及土耳其簽署協議後，黑海（Black Sea）的港口便恢復穀物出口。

普亭在東方經濟論壇上說：「我們盡一切努力確保烏克蘭穀物出口…我們和土耳其一同辦到了。」

他指出，歐洲國家「在近數十年和數世紀內都是殖民主義者」，而且「他們如今持續這麼做」。

普亭宣稱，他們「再次完全地欺騙了開發中國家」。

他說，「透過這種方法，全球糧食問題的規模只會擴大」，且可能造成「前所未見的人道災難」。

普亭在2月24日出兵入侵烏克蘭後，美國和歐盟當局便對俄國祭出一連串經濟和個人制裁措施。

普亭指出：「無論有人多麼想孤立俄羅斯，都不可能辦的到。」

他今天也否認莫斯科當局把能源當作「武器」。數天前俄國關閉一條重要管道而中止向歐洲輸送天然氣。

普亭指出：「他們說俄羅斯使用能源作為武器。簡直是更加胡扯！我們使用什麼武器？我們根據進口商的要求提供盡可能多的供應量。」

路透報導，普亭還談到自己對於俄烏戰爭的看法，「在軍事行動的方面，我們什麼都沒有展開，我們只是試圖結束衝突」。

他說，戰爭行為始於2014年烏克蘭政變之後，那些不想要正常和平發展並試圖鎮壓自己民眾的人們，他們進行一場又一場的軍事行動，並使居住在烏東頓巴斯地區（Donbas）的人民遭受長達8年的種族滅絕。

普亭還聲稱：「俄國多次嘗試和平解決這個問題後，決定以牙還牙，用我們潛在敵人的行為方式來應對…我們所有的行動都是為了幫助住在頓巴斯地區的民眾。」

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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