特拉斯任英新首相 學者：相信延續支持港人立場

英國新首相特拉斯。美聯社

英國 新首相特拉斯 被視為抗中鷹派，香港 學者鍾劍華表示，相信特拉斯任內會延續對中國的強硬及支持港人的立場，她任內應會啟動便利港人移英的BNO政策檢討，目前對檢討結果感樂觀。

今年7月1日香港主權移交前夕，時任英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，2020年生效的香港國安法讓北京有條件系統性地攻擊應屬於香港的權利和自由，選舉名存實亡。英國對香港的義務並未在1997年終止，將持續捍衛香港民眾的權利與自由，在香港重拾依據中英協議應得的自由前，英國都不會善罷甘休。

特拉斯又提到，許多香港人被迫離家尋求自由環境，英國因此推出新的移民管道，目前已有超過12萬名持「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人利用此管道申請來英。

英國官方此前公布，英國政府已批出超過11萬宗港人BNO簽證來英的申請。

110名跨黨派英國國會議員此前聯署，要求審查侵犯香港人權的中港官員位於英國的資產，以便日後執行制裁。

正在英國生活的香港民意研究所前副行政總裁鍾劍華向中央社表示，他感到在英國的港人普遍支持特拉斯接任首相多於前財相蘇納克（Rishi Sunak），因蘇納克立場較難捉摸，及擔心他會為了討好中國而收緊港人移英政策，相反特拉斯任外相時已是抗中鷹派，立場鮮明。

鍾劍華表示，相信特拉斯接任首相後，會延續其抗中立場，但暫時看不到對中國或香港的制裁或限制會加強。

他解釋，因特拉斯任期只有一年多，未來重點處理英國國內的高通脹及能源等問題；而她這次只獲57%選票，並非大勝，未來需鞏固自己在保守黨內的地位，以免下次英國國會大選被拉下馬。

另一方面，英國政府先前已開始對中國的限制行動，如以中國構成安全風險為由，阻止總部位在香港的超橙（Super Orange）收購英國電子設計公司Pulsic。

他表示，英國在施行制裁一向較美國審慎，除非中國有其他行動，否則特拉斯短期內不會加強對中國或香港的制裁行動。

對於港人最關心的BNO簽證計畫，鍾劍華表示，此前英國政府表示，2021年1月生效的BNO簽證計畫會於4年後即2025年檢討，因檢討需要時間，相信會在2023年下半年至2024年，即特拉斯任內啟動。以特拉斯挺港人的立場，目前對檢討結果感到樂觀。

他又指，目前英國民間對BNO簽證計畫沒強烈反對，甚至部分英國人表示歡迎，而英國政府也推出協助或資助港人融入當地社會的項目。