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能源帳單飛漲 英國17萬人加入「不付錢」運動

香港中通社9月7日電
由於能源危機導致生活成本加重，許多英國民眾表示無力支付電費等能源帳單。圖為英國一男子使用公用洗衣機，墻上價格明顯是漲價後重新張貼的。(美聯社)
由於能源危機導致生活成本加重，許多英國民眾表示無力支付電費等能源帳單。圖為英國一男子使用公用洗衣機，墻上價格明顯是漲價後重新張貼的。(美聯社)

由於能源危機導致生活成本加重，許多英國民眾表示無力支付電費等能源帳單，越來越多人加入了一場名為「不付錢」的抗議活動。截至當地時間6日，已有超過17萬人簽名參與抗議活動。

綜合媒體報導，今年，隨著英國通脹持續惡化，石油天然氣價格上升，英國石油公司、殼牌石油公司和英國天然氣公司等能源公司公布了創紀錄的利潤。推動這一抵制運動的組織表示，英國各地的民眾都加入了這場運動，因為他們不再願意或已經無力支付能源公司的費用。

今年8月，英國能源監管機構Ofgem表示，從10月1日起，英國消費者的能源帳單上限將上漲80%，使家庭平均年支付金額從1971英鎊提高到創紀錄的3549英鎊。消費者權益活動人士警告說，數百萬英國人今年冬天或無力支付煤氣費和電費，最脆弱的人群將受到最嚴重的影響。

不付錢」運動鼓勵公眾從10月1日起，取消對英國能源公司的帳單自動扣款，拒付能源帳單，抵制天然氣和電力供應商上調能源價格。運動組織者表示，他們的最終目標是爭取超過100萬參與者的簽名。英國政府則指責「不付錢」運動「不負責任」，警告消費者最終可能會因為逾期而繳納更多費用。

英國非政府組織「終結燃料貧困聯盟」（EFPC）預計，今年英國將有1200萬戶家庭面臨燃料困境，無法獲得充分的供暖。該聯盟呼籲為公眾提供更多應急資金，幫助每個人削減開支。「如果政府不採取緊急行動，燃料短缺加劇對英國的影響將是深遠而毀滅性的。」

英國 石油 天然氣

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