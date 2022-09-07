違規最高罰3000美元或坐牢3年 瑞士擬推嚴厲供暖措施

俄羅斯官媒7日引述瑞士媒體報導，瑞士政府已經採取了嚴厲措施以緩解緊扣歐洲各國的能源危機，違反政府供暖規定的人可能被處以高額罰款或坐牢。示意圖。路透 / Alamy / Paul Broadbent

俄羅斯官媒《RT》7日引述瑞士媒體指出，瑞士政府已經採取了嚴厲措施以緩解席捲歐洲的能源危機，今年冬天違反政府供暖規定的人可能被處以罰款或甚至坐牢。

瑞士報紙《Blick》報導，根據新政府條例準備推出的規定，配備天然氣供暖系統的建築只能溫暖房間最高至攝氏19度，熱水只能被加熱最高至攝氏60度，輻射式暖器禁用，游泳 池與桑拿室同樣將必須維持維持寒冷。

《Blick》指出，違反規定的民眾可能面臨高達每天180個處罰單位的罰款或最終鋃鐺入獄服刑3年，取決於違規嚴重性跟肇事者的經濟狀況。據瑞士聯邦財政部 發言人說法，每日罰款費率最低可能為30瑞士法郎，最高為3000瑞士法郎（約3051美元）。

據報導，公用事業公司跟其他產業故意超過自身天氣配額的話，有可能面臨甚至更嚴厲的處罰，但並未談論細節。

瑞士政府表示，並未計畫派出警察 進到每一戶人家。聯邦經濟部長帕姆蘭（Guy Parmelin）日前在記者會指出，「我們不是個警察國家」，但補充指執法部門是有可能「抽查」（Spot check）。各邦現必須在22日前遞交關於政府條例草案的建議與疑慮。