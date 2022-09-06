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為台灣有事準備 日將在琉球群島增設燃料彈藥庫

中央社東京6日綜合外電報導

日本防衛相濱田靖一今天對日本經濟新聞（Nikkei Shinbun）表示，日本將在南西諸島（Nansei Islands）增設燃料庫和彈藥庫，更妥善對「台灣有事」時做好準備。

由於位於日本本土的西南方，日本官方將琉球群島稱為南西諸島。

日經新聞指出，目前日本約70%彈藥儲存在北海道，而北海道與台灣相距超過2000公里。

濱田靖一表示：「我們將從根本強化必要的防衛能力，包括持續和彈性部署的能力。」

濱田表示，首先是在奄美大島陸上自衛隊營地建造彈藥庫。東京當局也將考慮在這個營地部署距外飛彈（standoff missile）等武器。

日經指出，日本自衛隊彈藥儲備量頂多只能維持2個月，而九州和沖繩的儲量不到一成，若發生緊急狀況，自衛隊缺乏足夠船舶將彈藥運送到爆發衝突地區。

濱田說，東京當局將考慮在沖繩和九州等地區的島嶼和離島興建港口設施和燃料儲存庫。

日本的目標不僅是提高部隊的機動力，也在加快燃料、彈藥和糧食的輸送。

日本有5個月的石油儲備，但若無法運送到衝突地區，自衛隊將因缺乏燃料而無法運作。

若能興建基礎設施，從九州和本州運送補給，一旦台灣地區爆發衝突，將有利於日本支援美軍。

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