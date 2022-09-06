我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／航班延誤、取消？你或可拿到這些補償

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

印度噴鼻式COVID-19疫苗 獲批准緊急使用

中央社新德里6日專電
印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）的員工搭乘公司專車。美聯社
印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）的員工搭乘公司專車。美聯社

印度衛生部今天宣布，印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）研發的噴鼻式COVID-19疫苗，已獲印度中央藥物標準控制局（CDSCO）批准供緊急狀況下使用。

印度衛生部長曼達維亞（Mansukh Mandaviya）下午在推特說，巴拉特生物科技國際公司製造的ChAd36-SARS-CoV-S重組型噴鼻式COVID-19疫苗，已獲CDSCO批准在緊急狀況下，有限制地供18歲以上族群使用。

根據推文，這是一種黑猩猩腺病毒載體（Chimpanzee Adenovirus Vectored）疫苗。

曼達維亞讚揚，這項進展將進一步強化印度對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的集體努力。

印度媒體6月時曾披露，噴鼻式COVID-19疫苗已經完成第3期臨床實驗，如果通過審核並上市，將成為全球第一個得到臨床證明的噴鼻式疫苗。

巴拉特生技稍早也表示，它已就噴鼻式COVID-19疫苗完成兩種不同的測試，一種是作為基礎劑（primary dose）使用，另一種是作為加強劑（booster dose）使用，實驗對象未出現副作用。

根據巴拉特生技的網站，噴鼻式疫苗可激發廣泛的免疫反應，包括誘導免疫球蛋白G（IgG）和黏膜免疫球蛋白A（IgA）等抗體的產生和T細胞反應，在鼻黏膜的病毒感染區製造免疫反應，阻擋COVID-19的感染及傳播。

疫苗 印度 重組

上一則

近在咫尺卻不相見 哈利、梅根與威廉、凱特繼續冷戰？

下一則

美情報圈：俄向北韓買砲彈 補充俄烏戰場消耗

延伸閱讀

跟進G7對俄油價設限？傳印度要求須滿足「這前提」

跟進G7對俄油價設限？傳印度要求須滿足「這前提」
20大前清零 中國大規模封控 推「噴霧劑疫苗」

20大前清零 中國大規模封控 推「噴霧劑疫苗」
萬人染疫亡 藍唱「午後兩點鐘」要陳蔡道歉

萬人染疫亡 藍唱「午後兩點鐘」要陳蔡道歉
次世代疫苗將至 開放長者先接種

次世代疫苗將至 開放長者先接種

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
英國執政黨保守黨新黨魁選舉結果9月5日公佈，外交大臣特拉斯勝出，將接替強生出任英國首相。（新華社）

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

2022-09-05 08:36
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22

超人氣

更多 >
59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年