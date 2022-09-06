近在咫尺卻不相見 哈利、梅根與威廉、凱特繼續冷戰？

哈利（左）和威廉的關係已惡化到住在附近都避不見面。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 自從離英赴美之後，和皇室不時隔空交火，與未來將繼位為王的父兄查爾斯、威廉關係也陷入谷底，儘管查爾斯對外總是宣稱還愛哈利，其實父子之間早就不太聯絡。近日哈利與梅根回到歐洲進行慈善相關訪問、拜會的行程，英國亦是其中一站，兩人甚至住回尚未離英前的家，雖然距離威廉與妻子凱特的住所僅有800公尺，只是步行可達的路程，兩對夫妻還是避不見面，沒有掩飾彼此間的複雜心結。

哈利、梅根雖然是英國媒體關注的焦點，但大多站在和皇室一起批判他們的立場，這回他們回到英國出席公開活動，媒體報導亦是諷刺居多，笑他們「被重要皇室成員封殺」，不只威廉、凱特離這麼近也不跟他們見面，女王和查爾斯也都沒有要約他們碰面，他們返英這幾天，完全得不到親友們的熱情款待。

其實梅根早也明白在英國絕對不可能被喜愛，當決定返英做活動時，也打定主意不和皇室的那些重要親屬碰面，大家繼續相敬如「冰」。英國媒體稱威廉對哈利有「信任問題」，準備等哈利年底出新書時再看裡面的內容有無傷害皇室再決定要不要和解，而梅根相較哈利，更是讓皇室嚴加提防，