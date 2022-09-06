我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／航班延誤、取消？你或可拿到這些補償

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

近在咫尺卻不相見 哈利、梅根與威廉、凱特繼續冷戰？

記者蘇詠智／即時報導
哈利（左）和威廉的關係已惡化到住在附近都避不見面。（路透資料照片）
哈利（左）和威廉的關係已惡化到住在附近都避不見面。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根自從離英赴美之後，和皇室不時隔空交火，與未來將繼位為王的父兄查爾斯、威廉關係也陷入谷底，儘管查爾斯對外總是宣稱還愛哈利，其實父子之間早就不太聯絡。近日哈利與梅根回到歐洲進行慈善相關訪問、拜會的行程，英國亦是其中一站，兩人甚至住回尚未離英前的家，雖然距離威廉與妻子凱特的住所僅有800公尺，只是步行可達的路程，兩對夫妻還是避不見面，沒有掩飾彼此間的複雜心結。

哈利、梅根雖然是英國媒體關注的焦點，但大多站在和皇室一起批判他們的立場，這回他們回到英國出席公開活動，媒體報導亦是諷刺居多，笑他們「被重要皇室成員封殺」，不只威廉、凱特離這麼近也不跟他們見面，女王和查爾斯也都沒有要約他們碰面，他們返英這幾天，完全得不到親友們的熱情款待。

其實梅根早也明白在英國絕對不可能被喜愛，當決定返英做活動時，也打定主意不和皇室的那些重要親屬碰面，大家繼續相敬如「冰」。英國媒體稱威廉對哈利有「信任問題」，準備等哈利年底出新書時再看裡面的內容有無傷害皇室再決定要不要和解，而梅根相較哈利，更是讓皇室嚴加提防，

皇室人員稱女王已經厭煩她像顆不定時炸彈、三不五時亂放砲，也不太想再見她。

哈利（左）與梅根永遠是英國媒體修理的目標。（歐新社）
哈利（左）與梅根永遠是英國媒體修理的目標。（歐新社）

哈利 英國 梅根

上一則

普亭視察軍演 聯手中印展現俄軍餘裕

延伸閱讀

「1世代」哈利在威尼斯影展 當眾朝前輩鼠蹊部吐口水？

「1世代」哈利在威尼斯影展 當眾朝前輩鼠蹊部吐口水？
不讓梅根搶先機 英王室人員主動開嗆：可悲又有妄想症

不讓梅根搶先機 英王室人員主動開嗆：可悲又有妄想症
梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？
梅根把嫁哈利和曼德拉獲釋相提並論 遭曼德拉孫痛批

梅根把嫁哈利和曼德拉獲釋相提並論 遭曼德拉孫痛批

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
英國執政黨保守黨新黨魁選舉結果9月5日公佈，外交大臣特拉斯勝出，將接替強生出任英國首相。（新華社）

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

2022-09-05 08:36
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22

超人氣

更多 >
59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線
通膨影響 南加好市多月餅熱銷

通膨影響 南加好市多月餅熱銷
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚

布蘭登費雪暴肥演出 觀眾起立鼓掌超過6分鐘 感動落淚