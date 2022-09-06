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38歲日本男子出租自己為業 每次陪伴賺70美元

中央社東京6日綜合外電報導
日本38歲男子森本庄司（中）靠著「出租自己」爆紅。（路透）
日本38歲男子森本庄司（中）靠著「出租自己」爆紅。（路透）

日本38歲男子森本庄司靠著「出租自己」爆紅，而工作內容就只是單純的陪伴，其他什麼都不用做。他曾到公園陪玩蹺蹺板、到車站替陌生人送行，4年來提供約4000次陪伴服務。

路透報導，今年38歲、住在日本東京的森本庄司（Shoji Morimoto，音譯）以陪伴客戶為業，每次預約需收費日幣1萬元（約71.1美元），而工作內容就只是陪伴在側，幾乎什麼都不用做就能賺錢，這在他人眼中可是份相當夢幻的工作。

森本庄司告訴路透記者：「基本上，我就是把自己租出去。我的工作就是到任何客戶希望我去的地方，然後陪在旁邊，不需要特別做什麼。」他還說，過去4年來，他承接了約4000件委託。

森本庄司身材高瘦、長相一般，他在推特（Twitter）上有近25萬名追蹤者，這也是他主要的客戶來源。他的客群中約有1/4是回頭客，其中一人甚至雇用他多達270次。

這份工作曾讓他到公園，和一個想玩蹺蹺板的人一起玩；他也曾對著火車車廂窗戶，向一個完全不認識的陌生人微笑並揮手致意，只因為這個人希望被送行。

儘管森本庄司的工作就是什麼事都不做，但也不代表他什麼工作都接，他曾經拒絕幫忙搬運冰箱、拒絕去柬埔寨，也不接受任何性方面的要求。

森本庄司上周接到一份委託，工作內容就是和一名身穿印度婦女服飾紗麗的女性客戶面對面坐著，享用蛋糕和茶，閒聊一下。

森本庄司（右）靠著「出租自己」爆紅，而工作內容就只是單純的陪伴。（路透）
森本庄司（右）靠著「出租自己」爆紅，而工作內容就只是單純的陪伴。（路透）

原來，這名客戶想在公共場合穿印度服裝，但又擔心讓朋友感到尷尬，於是找了森本庄司陪她。她說：「和朋友一起的時候，我總覺得要招呼他們，但和出租人（森本庄司）一起時，我不認為有健談的必要。」

在森本庄司找到他的人生志業之前，他曾在出版業工作，時常因「無所事事」而挨罵。他表示：「於是我開始思考，要是把我『無所事事』的能力變成一種服務提供給客戶會怎麼樣？」

目前陪伴業務已經成為森本庄司唯一的收入來源，並靠這筆錢來養家活口。雖然他不願透露實際收入金額，但他每天平均見1到2名客戶，在疫情前每天會見3到4人。

他說：「人們往往會認為我『無所事事』很有價值，因為這（對其他人而言）是有用的。實際上，真的什麼都不做也沒關係。人不一定要以任何特定的方式作為有用之人。」

印度 日本 疫情

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