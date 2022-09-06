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強生告別英相職位 是否東山再起留下伏筆

中央社倫敦6日綜合外電報導
強生發表卸任前告別談話。(美聯社)
強生發表卸任前告別談話。(美聯社)

英國首相強生今天在發表卸任前告別談話時，將自己比喻成一節已完成任務的助推火箭，並描述，他未來的計畫就是重返比較平靜的生活。

路透報導，強生以一貫高調的發言方式，直接抨擊他指為迫使他辭職的保守黨籍國會議員，並為證明這些議員錯誤而歷數他自認為在任內獲致的成就。

他並自比為古羅馬政治家辛辛納圖斯（Cincinnatus），辛辛納圖斯在已屆高齡的情況下仍放下務農生活，出而領導國家以對抗強敵入侵，並功成身退，重返農莊。

據傳說，此人後來又在號召下，二次出面應對國家危機，因此有些人好奇，現年58歲的強生是否會設法在政壇東山再起。

強生今天在倫敦唐寧街10號首相官邸大門前發表卸任談話表示：「我要說，我現在就像是一節已完成任務的助推火箭，將緩緩重返大氣層，然後不知不覺地墜落在太平洋一個不明的偏遠角落。」

他說：「正如辛辛納圖斯，我將歸耕田園。」

強生和手下團隊自7月被迫宣布辭職以結束僅3年主政生涯後，即對未來去向三緘其口。強生的職涯橫跨新聞和政治，且從未長時間消失在公眾目光外。

最接近強生的消息人士說，強生辭職後就不再是「公眾人物」，因此將退出數十年來如影隨形的媒體鎂光燈外。

但這名為強生效力的消息人士透露，日後強生將積極賺錢，最大可能性是再度為報紙撰寫專欄，以賺取可觀的年收入；同時他可能爭取在一家金融投資公司擔任董事。

強生也希望繼續對烏克蘭提供助力，自俄軍2月入侵烏克以來，他就是聲援烏克蘭音量最大的支持者之一。同時他可能會將已動筆的一本有關莎士比亞著作完成，這本書原定在2016年出版。

但多數評論家認為，重要的是，強生是否會設法再次擔任首相？許多人認為他會這麼做，一位傳記作家曾揭露，強生童年時說過，他志在成為「世界之王」。

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