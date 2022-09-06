強生卸任動向受矚目 回憶錄預計聖誕季出版

強生今日起成為英國前首相，未來動向備受矚目。(美聯社)

2019年上任的英國 首相強生今天卸任，未來動向備受矚目。英國媒體報導，他的優先計畫之一是儘快完成回憶錄，打鐵趁熱讓著作趕在聖誕旺季上架。此外，他還得完成拖稿數年的英國文豪莎士比亞傳記。

強生（Boris Johnson）上午在唐寧街10號前發表卸任演說，除了呼籲黨內團結為國家謀福利，也再次引用他擅長的希臘羅馬典故，將自己比為卸甲歸田的羅馬共和國時期軍事領袖辛辛那圖斯（Lucius Quinctius Cincinnatus，公元前519至430年）。

辛辛那圖斯被視為不貪圖權力、置公益於私利之上的典範。不過，根據部分傳述，隱退鄉間的辛辛那圖斯在國家面臨內憂外患時，應民眾盛情懇求重出江湖。強生今天這番比喻令各界再度臆測，他是否將如7月在國會最後一場首相問答所說，「後會有期」。

事實上，儘管任內醜聞不斷，遭黨籍國會議員逼退的強生在保守黨一般黨員間的人氣依然不容小覷。就算要求黨部修改規章、讓黨員可投票決定黨魁去留的連署行動最終未能過關，此次黨魁選舉過程已暴露國會議員與一般黨員間的觀點差距。

雖然關於他醞釀未來「強勢回歸」的傳聞不斷，包括再次「勇於承擔」領導保守黨在約兩年後贏得大選勝利、甚至另組政黨，或者角逐北大西洋公約組織（NATO）祕書長一職、獲任命為英國的烏克蘭 特使，根據英國媒體援引親近人士說法報導，強生確實將暫時與國內紛擾的政治環境保持距離，且不會參加10月舉行的黨大會，原因包括他得寫書。

強生曾擔任記者、編輯、專欄作家，並為他自稱十分景仰的前首相邱吉爾（Winston Churchill）立傳。2015年擔任倫敦市長期間，他與出版社簽約撰寫莎士比亞（William Shakespeare）傳記，媒體報導稿酬高達50萬英鎊，但至今未完成。

不過，他恐怕得先完成自己的回憶錄、回顧他高潮迭起的首相任期，以免重蹈前首相卡麥隆（David Cameron）覆轍。

親保守黨大報「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，卡麥隆2016年卸任首相一職後，2019年才出版回憶錄，結果市場反應冷淡。面對瞬息萬變的國內外政治情勢，強生有必要打鐵趁熱，更何況他與獲部分媒體封為「烏克蘭邱吉爾」的烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）有好交情。

昨天保守黨新任黨魁、也就是英國新任首相揭曉後，強生再度致電澤倫斯基，重申英國對烏克蘭的堅定承諾。新任首相特拉斯（Liz Truss）在競選期間也說，澤倫斯基將是她第一位致電的外國領袖。

除了筆耕，強生也可仿效當年遭他逼宮的前首相梅伊（Theresa May）及各國卸任領袖，在全球巡迴演講，賺取豐厚酬勞。根據梅伊的資產公告，自2019年卸任以來，她已靠演說賺進200萬英鎊。

「每日電訊報」報導，有消息指出，美國大型銀行「摩根大通」（JP Morgan）已開價200萬英鎊，請強生未來兩年在美洲地區進行6場演講。但摩根大通婉拒評論。