我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

教你偷車…起亞、現代竊案暴增300% 抖音推波助瀾

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

從俄烏戰爭吸取教訓 新英相特拉斯籲盟友助台灣防衛

中央社╱5日綜合外電報導
英國新首相特拉斯。（Getty Images）
英國新首相特拉斯。（Getty Images）

英國外相特拉斯確定成為新任首相，她曾多次呼籲西方盟友協助台灣自我防衛；上月她也曾召見中國大使，要求就美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後北京的一系列威嚇舉動提出解釋。

特拉斯（Liz Truss）於去年9月中正式就任英國外交大臣。去年10月，解放軍升高對台威嚇之際，英國外交部批評，解放軍軍機在台海頻繁活動「無助區域和平穩定」。特拉斯接受「泰晤士報」專訪時也說，英國將尋求強化與「熱愛自由」民主政體的同盟關係，以挑戰「惡意行為者及極權國家」的影響力。

2021年12月，七大工業國集團（G7）會議於英國利物浦召開。特拉斯在G7主席國聲明中重申台海和平穩定的重要性，並對中國「脅迫性經濟政策」表達關切。

今年2月，澳洲與英國召開「外交暨國防部長（2+2）會談」（AUKMIN），會後聯合聲明首度強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸議題和平解決，同時表達支持台灣有意義參與國際組織。

特拉斯於4月發表指標性外交政策演說，呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟友確保台灣等民主政體的自我防衛能力，並點名中國必須遵守國際規則。她提到，北京不僅未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，還對北約應該接納哪些國家說三道四。

在二戰歐洲終戰勝利紀念日5月8日之前，特拉斯在德國「世界報」（Die Welt）、法國「費加洛報」（Le Figaro）等歐洲媒體發文呼籲，絕不能再讓主權獨立民主政體遭遇像烏克蘭一樣的威脅，也必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，其中包括台灣。

特拉斯6月底重申，2月爆發的俄烏戰爭顯示，各國應及早支援潛在被侵略方，不可一廂情願期待局勢不會惡化，這個重要教訓也適用英國與盟友對台灣的態度。

她告訴倫敦廣播公司電台（LBC Radio），西方必須從未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤中吸取教訓，並將這些教訓應用於台灣，以「保護台灣海峽的和平與穩定」，且西方國家，尤其是印太地區國家，必須確保台灣可獲得防禦能力。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於8月2至3日訪台，中國隨即宣布在台灣周邊6處海域進行大規模實彈軍演。特拉斯在競選首相活動的空檔接受媒體訪問時說，她不支持中方激烈的回應，並稱裴洛西的訪台「完全合情合理」。

儘管如此，特拉斯在8月4日的第3次選前辯論會中被天空新聞網（Sky News）主持人柏里（Kay Burley）問及，她若成為英國首相，是否將跟隨裴洛西的腳步親自訪問台灣？特拉斯在稍微思考後回應：「不會。長久以來，我們的立場就是外交大臣、國防大臣和首相不會訪問台灣。」

特拉斯並未解釋上述立場背後的考量，不過她也重申，必須協助保衛台灣，以免遭到中國武力入侵。

針對裴洛西訪台，特拉斯還於8月10日召見中國駐英大使鄭澤光，要求就北京對台灣採取的一系列報復行動提出解釋。她透過聲明指出：「我指示官員召喚中國大使就中國有關行動提出解釋。近數月來，我們看到北京日益咄咄逼人的行徑和言論，威脅到區域和平安全。」

特拉斯上月底也矢言，若她擔任首相，將聯合美國等盟友一同對抗日益專斷強勢的中國。她還強調，英國應避免對中、俄等威權國家形成戰略層次的依賴。

美國總統拜登5月曾說，如果中國試圖武力犯台，美國願以軍事手段捍衛台灣，這番發言和美國長期以來的戰略模糊立場互相矛盾。日本共同社先前訪問的多名專家認為，若美中因台灣爆發衝突，英國首相將是唯一會對美國提供前線軍援的歐洲領導人。

英國 裴洛西 北京

上一則

南韓晶片業面臨危機？八成專家認為是真的

延伸閱讀

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期
特拉斯贏得保守黨魁選舉 成英國第三位女首相

特拉斯贏得保守黨魁選舉 成英國第三位女首相
對中強硬的特拉斯可望接英相 減稅救經濟恐惡化通膨

對中強硬的特拉斯可望接英相 減稅救經濟恐惡化通膨
「將是差勁首相」 逾半英國人不看好特拉斯

「將是差勁首相」 逾半英國人不看好特拉斯

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57

超人氣

更多 >
女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂
台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒

台賭客飛LA豪賭 贏錢立即遇搶劫 30萬全沒
美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？
加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼
燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起