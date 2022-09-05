從俄烏戰爭吸取教訓 新英相特拉斯籲盟友助台灣防衛

英國新首相特拉斯。（Getty Images）

英國 外相特拉斯確定成為新任首相，她曾多次呼籲西方盟友協助台灣自我防衛；上月她也曾召見中國大使，要求就美國聯邦眾議院議長裴洛西 訪台後北京 的一系列威嚇舉動提出解釋。

特拉斯（Liz Truss）於去年9月中正式就任英國外交大臣。去年10月，解放軍升高對台威嚇之際，英國外交部批評，解放軍軍機在台海頻繁活動「無助區域和平穩定」。特拉斯接受「泰晤士報」專訪時也說，英國將尋求強化與「熱愛自由」民主政體的同盟關係，以挑戰「惡意行為者及極權國家」的影響力。

2021年12月，七大工業國集團（G7）會議於英國利物浦召開。特拉斯在G7主席國聲明中重申台海和平穩定的重要性，並對中國「脅迫性經濟政策」表達關切。

今年2月，澳洲與英國召開「外交暨國防部長（2+2）會談」（AUKMIN），會後聯合聲明首度強調台海和平與穩定的重要性，鼓勵兩岸議題和平解決，同時表達支持台灣有意義參與國際組織。

特拉斯於4月發表指標性外交政策演說，呼籲北大西洋公約組織（NATO）盟友確保台灣等民主政體的自我防衛能力，並點名中國必須遵守國際規則。她提到，北京不僅未譴責俄羅斯侵略烏克蘭，還對北約應該接納哪些國家說三道四。

在二戰歐洲終戰勝利紀念日5月8日之前，特拉斯在德國「世界報」（Die Welt）、法國「費加洛報」（Le Figaro）等歐洲媒體發文呼籲，絕不能再讓主權獨立民主政體遭遇像烏克蘭一樣的威脅，也必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，其中包括台灣。

特拉斯6月底重申，2月爆發的俄烏戰爭顯示，各國應及早支援潛在被侵略方，不可一廂情願期待局勢不會惡化，這個重要教訓也適用英國與盟友對台灣的態度。

她告訴倫敦廣播公司電台（LBC Radio），西方必須從未能阻止俄羅斯入侵烏克蘭的錯誤中吸取教訓，並將這些教訓應用於台灣，以「保護台灣海峽的和平與穩定」，且西方國家，尤其是印太地區國家，必須確保台灣可獲得防禦能力。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於8月2至3日訪台，中國隨即宣布在台灣周邊6處海域進行大規模實彈軍演。特拉斯在競選首相活動的空檔接受媒體訪問時說，她不支持中方激烈的回應，並稱裴洛西的訪台「完全合情合理」。

儘管如此，特拉斯在8月4日的第3次選前辯論會中被天空新聞網（Sky News）主持人柏里（Kay Burley）問及，她若成為英國首相，是否將跟隨裴洛西的腳步親自訪問台灣？特拉斯在稍微思考後回應：「不會。長久以來，我們的立場就是外交大臣、國防大臣和首相不會訪問台灣。」

特拉斯並未解釋上述立場背後的考量，不過她也重申，必須協助保衛台灣，以免遭到中國武力入侵。

針對裴洛西訪台，特拉斯還於8月10日召見中國駐英大使鄭澤光，要求就北京對台灣採取的一系列報復行動提出解釋。她透過聲明指出：「我指示官員召喚中國大使就中國有關行動提出解釋。近數月來，我們看到北京日益咄咄逼人的行徑和言論，威脅到區域和平安全。」

特拉斯上月底也矢言，若她擔任首相，將聯合美國等盟友一同對抗日益專斷強勢的中國。她還強調，英國應避免對中、俄等威權國家形成戰略層次的依賴。

美國總統拜登5月曾說，如果中國試圖武力犯台，美國願以軍事手段捍衛台灣，這番發言和美國長期以來的戰略模糊立場互相矛盾。日本共同社先前訪問的多名專家認為，若美中因台灣爆發衝突，英國首相將是唯一會對美國提供前線軍援的歐洲領導人。