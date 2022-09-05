南韓晶片業面臨危機？八成專家認為是真的

南韓遊說團體南韓工商會（KCCI）訪調30名晶片專家後發現，有24個受訪者認為，南韓晶片業目前面臨的威脅，和2016年中國大陸晶片業者進軍記憶晶片市場或2019年美中爆發貿易戰同樣嚴重，甚至更嚴重。(路透)

最新調查顯示，多達80%半導體專家認為，南韓晶片 製造業正面臨十年來最嚴峻的危機。

南韓先驅報報導，科技巨頭蘋果 之前宣布，同意中國大陸記憶體晶片龍頭長江存儲為蘋果預計9月問世的新機iPhone 14供應3D NAND快閃記憶晶片，這將對南韓晶片巨頭三星電子和SK海力士構成莫大威脅。

南韓遊說團體南韓工商會（KCCI）訪調30名晶片專家，其中24人認為南韓晶片業目前面臨的威脅，和2016年中國大陸晶片業者進軍記憶晶片市場或2019年美中爆發貿易戰同樣嚴重，甚至更嚴峻。

據調查，有13名受訪者認為，南韓的處境比這兩大事件更糟，另有11名晶片專家認為，南韓當前處境和這兩大事件同樣令人擔憂。

南韓晶片業正面臨記憶晶片供應過剩和價格下滑的風險，拖累南韓8月記憶晶片出口下跌，為26個月來首見，再加上中國大陸晶片業者的競爭日增，這些因素引發外界擔心南韓晶片業正在走下坡，且疲軟態勢可能延續超過兩年。

KCCI調查顯示，近六成晶片專家認為，南韓晶片業面臨的這個危機可能至少維持一到兩年。

KCCI援引南韓西江大學電子工程系教授Burm Jin-wook的說法：「在過去，南韓晶片業面臨的許多不確定性都只是短暫的，因為問題主要來自外部的短暫挑戰或一般周期循環。但目前看來，晶片業的全球競爭持續加劇，而且不見緩和跡象，加上外界對中國大陸業者迅速發展感到憂心忡忡，導致南韓晶片製造商比以往更加惴惴不安。」

在30位受訪者中，只有一人認為南韓晶片製造商並未面臨危機。