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菲駐美大使：台海有事將讓美軍使用菲國基地 但有前提

編譯田思怡／即時報導
菲律賓駐美大使羅慕德斯接受日本經濟新聞訪問表示，若台灣發生衝突，在攸關菲律賓安全的前提下，菲律賓將讓美軍使用菲國基地。(美聯社)
菲律賓駐美大使羅慕德斯接受日本經濟新聞訪問表示，若台灣發生衝突，在攸關菲律賓安全的前提下，菲律賓將讓美軍使用菲國基地。(美聯社)

菲律賓駐美大使羅慕德斯(Jose Manuel Romualdez)接受日本經濟新聞訪問表示，若台灣發生衝突，在攸關菲律賓安全的前提下，菲律賓將讓美軍使用菲國基地。

羅慕德斯是菲律賓現任總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)的親戚，對小馬可仕的外交和國安政策極具影響力。他受訪時對美中緊張升高表示憂心，他說，「沒有人想看到任何形式的戰爭或衝突，我們要求雙方透過更多對話降低緊張情勢，並試圖解決所有問題，因為我們位於這個地區」。

菲律賓對台灣地位採取中立立場，觀察家想知道，強調與美國改善關係的小馬可仕，在台灣發生軍事危機時，是否將與美國合作。

羅慕德斯表示，前任總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)曾表示，若台灣發生緊急狀況，會讓美軍使用菲國基地，但沒有跡象顯示馬尼拉和華府討論過這種可能性。

美軍正尋求在第一島鏈部署軍力，這使得菲律賓的地緣政治重要性增加。

羅慕德斯表示，美菲正在協商增加美軍可使用的菲國基地，根據雙方2014年簽署的「加強國防合作協議」，美軍可在五個菲國基地輪流駐軍。

他說，「我們軍方和美國軍方正在研究可能增加的基地」，也許包含一個海軍基地。

華府 杜特蒂 日本

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