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英首相人選今公布 將面臨柴契爾當政來最艱困任期

編譯劉忠勇／即時報導
特拉斯（左）周日接受BBC訪問時強調，會讓擔心冬天繳不起帳單的百萬民眾放心。(路透)
特拉斯（左）周日接受BBC訪問時強調，會讓擔心冬天繳不起帳單的百萬民眾放心。(路透)

英國新任首相接班人選即將公布，英國面臨生活成本高漲危機，各行各業動盪、經濟衰退之際，外交大臣特拉斯預料將當選保守黨黨魁，並接下柴契爾夫人以來英國首相最艱困的任期。

路透報導，特拉斯和前財相蘇納克數周來火爆對立的角逐下，終於將在當地時間11:30公布結果，現任首相強生也將完成交棒。強生連月來醜聞不斷，被迫於7月宣布辭職。

保守黨黨魁當選人將在周二前往蘇格蘭晉見女王伊莉莎白二世，女王屆時將要求新黨魁籌組政府。

如無意外，特拉斯將成為2015年大選後保守黨第四位首相，這段期間，英國危機接連而來，如今在通膨高漲的壓力下，正面臨漫長的經濟衰退。高盛警告，因能源成本盤旋上升，英國明年通膨可能高達22%，這是目前所見最驚悚的預測。高盛並預測英國經濟在此情況下將衰退3.4%。

47歲的特拉斯已表示將儘速解決英國生活成本高漲的危機，並允諾一周內推出一項計畫，要抑制能源帳單上漲並確保燃料供應。她周日接受BBC訪問時不願具體說明細節，但她強調會讓擔心冬天繳不起帳單的百萬民眾放心。

她在競選黨魁期間也表示，她打算取消增稅並調降各項費用，挑戰經濟學家認為會因此助漲通膨的傳統觀念。此外，她雖一面承諾要保障英格蘭銀行的獨立性，另一面卻表示要評估的央行職權。這消息導致英鎊和政府公債下跌。

有待特拉斯處理的問題繁多、代價高昂且棘手，在野國會議員認為，這是保守黨執政12年的結果。已有人主張提前大選，但特拉斯反對此議。

保守黨資深成員戴維斯（David Davis）形容特拉斯接掌首相後所面對的重重挑戰，恐怕戰後第二個最艱困的任期，僅次於1979年的柴契爾夫人。

首先要面對的高漲的能源價格，家庭平均一年水電瓦斯費10月 將大幅調漲80%至3459英鎊，明年將漲到6,000英鎊，勢將進一步限縮個人財務狀況。

英國 高盛 央行

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