俄「斷氣」 德急發650億元補助弱勢
俄國北溪一號天然氣管線3日起無限期停止向歐洲輸氣，讓歐洲的「氣荒」雪上加霜，能源價格恐進一步飆漲。歐洲多國政府和企業都採取緊急應對措施，德國政府4日就同意一項紓緩民眾能源費用壓力的650多億歐元（約650億美元）計畫。
法新社報導，德國執政聯盟指出：「由於能源價格壓力遽增，及時而且符合比例的救濟有其必要」。
德國這項能源費用援助方案總額超過650億歐元，將對數以百萬計領取養老金民眾一次性發給300歐元，幫助他們支應不斷增加的能源費。政府也將鎖定學生提供200歐元小額一次性撥款，並對領取房屋補貼人士提供暖氣費。
華爾街日報報導，瑞典與芬蘭3日表示，若參與北歐電力市場的企業在俄國停供天然氣後需要流動性，將向他們提供資金支援。
為減輕能源飆漲痛苦，歐盟正準備改革電力市場，各成員國能源部長9日將召開緊急會議，討論解決方案。德國此前已出手紓困瀕臨破產的電力公司Uniper，法國也將負債累累的法國電力公司國有化。
烏克蘭總統澤倫斯基指控俄國停供天然氣，意圖在烏克蘭戰爭期間增加對歐洲的壓力。他說：「俄羅斯想摧毀每個歐洲人的正常生活，想要削弱和恐嚇整個歐洲，每個國家」。
天然氣供應跟其他一些狀況同時發生，讓能源問題更嚴重，包括今夏炎熱乾燥的酷暑，影響歐陸水力發電與核電產能。法國因維修問題關閉了部分核電廠，今年稍早，風速過低也影響一些風力發電。
除了民生，歐洲化肥、鋼鐵與玻璃製造等能源密集產業都受影響，已削減產能因應。英國鋼鐵業高管戴維斯說：「對鋼鐵業來說，這成為一場嚴重的噩夢」。
玻璃產能吃緊，甚至衝擊歐洲啤酒大廠，正設法維持足夠的啤酒瓶庫存。
業務遍佈全歐洲的瑞士藥廠諾華，更針對每一個國家制定天然氣供應中斷時的緊急計畫。該藥廠表示，正努力採購包括輕原油在內的替代能源。
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