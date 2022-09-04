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特拉斯出任英相機會濃 承諾迅速處理能源價格高漲問題

中央社倫敦4日綜合外電報導
特拉斯(右)前往英國廣播公司(BBC)接受訪問。(美聯社)
特拉斯(右)前往英國廣播公司(BBC)接受訪問。(美聯社)

英國首相的熱門人選外相特拉斯（Liz Truss）今天表示，如果她獲選為保守黨黨魁並出任首相，她將立即採取行動處理能源價格日益高漲的問題，並且增加能源的供應。

英國執政黨保守黨預定明天宣布新黨魁選舉結果，特拉斯備受看好可以擊敗前財相蘇納克（Rishi Sunak）勝出，成為下任黨魁暨英國首相。現任黨魁暨首相強生（Boris Johnson）7月宣布請辭，並看守內閣至新黨魁選出。

特拉斯今天投書週日電訊報（Sunday Telegraph），她在文中再次保證，她將採取果斷措施以解決英國的經濟問題。英國當今經濟深陷兩位數通貨膨漲率，並且面臨經濟衰退。

特拉斯表示，她深切體會「每個人生活成本危機的挑戰何其重大」，她將採取「果斷措施以確保每個家庭和企業可以度過今年冬天以及接下來的日子」。

她說：「如果當選，我計劃在新政府上路第一週之內，

採取立即行動處理能源價格和能源供應的問題。」

她強調，她的作法將是兩路並進，一方面立即解決人民生活成本危機，另一方面提出計畫促進經濟成長。

特拉斯在競選期間曾說要檢討英國央行「英格蘭銀行」（Bank of England）的任務，一度引發關切。對此，她今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，她本人「忠實信仰」英格蘭銀行應有獨立地位並全權負責決定對於通膨的政策。

有線電視新聞網（CNN）今天報導指出，由於能源價格高漲，加上數月以來的領導真空期，英國逐步走向衰退和人道危機。英國各地企業和家庭示警，如果政府不出手協助，他們無法度過今年冬天。這已對英國新首相構成重大的挑戰。

英國 央行

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