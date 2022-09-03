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土耳其總統：希臘占領愛琴海諸島 擬採必要行動

中央社／伊斯坦堡3日即時報導
土耳其總統厄多安3日指控希臘占領具有非軍事化地位的愛琴海諸島，並說土國準備在時機成熟時「採取必要行動」。圖為厄多安3日在一場航空展活動上發表演說。(路透)
土耳其總統厄多安3日指控希臘占領具有非軍事化地位的愛琴海諸島，並說土國準備在時機成熟時「採取必要行動」。圖為厄多安3日在一場航空展活動上發表演說。(路透)

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）今天指控希臘占領具有非軍事化地位的愛琴海諸島（Aegean islands），並說土國準備在時機成熟時「採取必要行動」。

路透報導，土耳其和希臘向來立場敵對，但同為北大西洋公約組織（NATO）的成員。兩國長期以來因多項議題起爭端，從侵犯空域、愛琴海諸島地位，到地中海邊界及油氣資源等，更別提族裔分治的賽普勒斯（Cyprus）。

土耳其最近曾指控希臘武裝具有非軍事化地位的愛琴海諸島，雅典駁斥了這項說法；不過，厄多安過去從未指控希臘占領那些島嶼。

厄多安今天在土耳其北部薩姆森省（Samsun）談話指出：「你們占領了那些島嶼，對我們並未構成約束力，當時機來臨時，我們將採取必要行動。」

希臘則回應說，希臘並不會隨著「離譜的每日一則」聲明和威脅而起舞。

土耳其訂8月30日為勝利日（Victory Day），這個國定假日慶祝土耳其軍隊在1922年擊退希臘軍隊。

土耳其方面表示，愛琴海諸島是依據1923和1947年的條約給予希臘，但條件是不得武裝這些島嶼。土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）一再表示，如果希臘堅持武裝這些島嶼，土耳其將開始質疑希臘在這些島嶼的主權。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，土耳其質疑希臘對這些島嶼的主權，其立場是「荒謬的」。

北大西洋公約組織

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