日本懷舊風吹向隨身聽 二手價喊到700元

日經新聞報導，Sony最早推出的卡帶隨身聽Walkman，若保養狀況良好，如今二手價可喊到5萬至10萬日圓（約710美金）。 路透

因CD播放器和MP3等音樂播放媒體崛起而逐漸式微的卡式錄音帶，正在日本 掀起新風潮；中高齡族群對卡式錄音帶的需求擴大，帶動二手卡帶交易價格不斷攀升。

日經新聞報導，以Sony最早推出的卡帶隨身聽Walkman為例，若保養狀況良好，目前二手價可喊到5萬至10萬日圓（約710美金），甚至高於原價3.3萬日圓。Sony在1979年推出第一款Walkman隨身聽，型號是TPS-L2，堪稱全球最早的卡帶隨身聽。

日本大型二手交易商BuySell科技公司的永富悅史說：「就算是老舊、不堪用的TPS-L2外型的隨身聽，市價也可喊到3萬日圓」。

在十年前，即使是播放功能正常的二手TPS-L2，售價也才介於1到2萬日圓。永富悅史表示，二手價比十年前價格飆漲四倍，除了因為流通量少，「也是因為有許多粉絲喜歡走到哪聽到哪的文化」。

根據線上拍賣 網站Aucfan統計，在2019年，卡帶隨身聽的成交價大多介於5,000至7,000日圓，但今年來的成交價飆漲至超過9,000日圓。有許多買家是中高齡男性，他們手頭通常較闊綽，可以購買自己喜歡的物品。