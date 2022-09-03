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戈巴契夫告別式低調 民眾瞻仰遺容獻花悼念

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戈巴契夫告別式低調 民眾瞻仰遺容獻花悼念

中央社莫斯科3日綜合外電報導
蘇聯末代領導人戈巴契夫的告別式今天在克里姆林宮附近舉行，民眾排隊瞻仰儀容。美聯社
蘇聯末代領導人戈巴契夫的告別式今天在克里姆林宮附近舉行，民眾排隊瞻仰儀容。美聯社

蘇聯末代領導人戈巴契夫的告別式今天在克里姆林宮附近舉行，民眾排隊瞻仰儀容。由於他在俄羅斯國內與海外評價兩極，也未受國葬禮遇，喪禮安排低調，俄國總統普亭並未出席。

路透社、美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）8月30日病逝，享耆壽91歲。他的告別式於當地時間今天上午10時在工會大廈（House of the Unions）宏偉的圓柱大廳（Pillar Hall）舉行。

(影音來源：Evening Standard YouTube頻道)

工會大廈就在俄羅斯權力中樞克里姆林宮（Kremlin）的視線範圍內，多位前蘇聯領導人逝世後都在圓柱大廳接受民眾悼念。史達林（Joseph Stalin）和列寧（Vladimir Lenin）的國葬典禮都在這裡舉行。

覆蓋俄羅斯國旗的棺木被抬進有水晶吊燈華麗裝飾的圓柱大廳，戈巴契夫的遺體擺放在開啟的靈柩內，放置於大廳中央，兩側各有一名儀仗隊軍人護棺，他的女兒伊莉娜（Irina）和2名孫女坐在一旁。

戈巴契夫伊莉娜（Irina）在父親棺木旁。美聯社
戈巴契夫伊莉娜（Irina）在父親棺木旁。美聯社

現場響起電影「辛德勒的名單」（Schindler's List）配樂等莊嚴哀戚樂聲，悼念民眾依序向靈柩獻花致意。

儘管戈巴契夫的告別式如此隆重，但普亭（Vladimir Putin）卻未給予正式國葬待遇，也沒有電視台現場轉播。不過，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）1日表示，這場喪禮將有國葬「元素」，例如儀仗隊，政府也協助籌辦。

克里姆林宮拒絕將戈巴契夫的喪禮宣告為國葬，反映出對這位前領導人的政治遺產有所顧慮。戈巴契夫因推動激烈改革、協助結束冷戰，而贏得1990年諾貝爾和平獎；他促使蘇聯加速瓦解、拉下鐵幕，在西方受到廣泛尊崇。

不過，許多俄羅斯人因為戈巴契夫讓蘇聯瓦解，以及其後出現的經濟崩盤造成數百萬俄國人陷入貧窮，而對他十分反感。

儀仗隊軍人將棺木被抬進工會大廈（House of the Unions）宏偉的圓...
儀仗隊軍人將棺木被抬進工會大廈（House of the Unions）宏偉的圓柱大廳（Pillar Hall）。美聯社

如果克里姆林宮宣告給予戈巴契夫國葬待遇，普亭就必須出席喪禮，莫斯科也必須邀請外國元首出席。在俄羅斯正因攻打烏克蘭而與西方劍拔弩張之際，克宮顯然不太願意這麼做。

不過，普亭已於1日上午單獨前往戈巴契夫逝世的莫斯科中央臨床醫院（Central Clinical Hospital）悼念。官方說法是，他今天有工作行程無法出席喪禮。

然而，曾在2008至2012年擔任俄羅斯總統的普亭親密盟友、現任俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）出席了戈巴契夫的告別式。此外，經常批評西方對俄國制裁的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）等多名外國元首也出席喪禮。

告別式結束後，戈巴契夫將安葬在莫斯科的新聖女公墓（Novodevichy Cemetery），長眠於妻子賴莎（Raisa）身畔。

戈巴契夫 俄羅斯 普亭

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