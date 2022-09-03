中資收購英最大晶片廠NWF案 英政府擬否決交易

英國最大晶片廠紐波特（Newport Wafer Fab）遭中國聞泰科技公司旗下的安世半導體（Nexperia）百分之百收購後，英國已啟動國安調查。（路透）

英國 最大晶片廠紐波特 （Newport Wafer Fab）遭中國聞泰科技公司旗下的安世半導體（Nexperia）百分之百收購後，英國已啟動國安調查，彭博資訊報導，知情人士透露，英國政府有意在數周內限制或阻止這項收購案。

若在達成協議一年多後解除該筆交易，將凸顯對中國投資 日益嚴厲的打擊。英國保守黨將於5日選出新任首相、接替強生，預計英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）將在決選中擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），特拉斯將中國科技巨頭列為安全風險，並誓言減少英國對中國的依賴。蘇納克則稱中國是對英國「最大的長期威脅」。

英國商業、能源及產業策略部發言人表示，英國商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）2日稍晚同意額外延長審查期限，考慮是否根據「國家安全和投資法」做出最終裁決，以及是否應包含哪些條款。

多名消息人士透露，英國政府預計將在數周內做出最終決定，而延長審查表明這筆交易有可能被完全否決。

英國將於下周公布新任首相人選，屆時新首相將任命一名新的商務大臣，對此收購案做出最終決定。