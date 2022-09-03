我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美網／「沒大威就沒我」 小威廉絲含淚謝家人、球迷

美網／最後一舞落幕 小威廉絲不敵湯姆伊諾維琪

中資收購英最大晶片廠NWF案 英政府擬否決交易

編譯徐榆涵／即時報導
英國最大晶片廠紐波特（Newport Wafer Fab）遭中國聞泰科技公司旗下的安世半導體（Nexperia）百分之百收購後，英國已啟動國安調查。（路透）
英國最大晶片廠紐波特（Newport Wafer Fab）遭中國聞泰科技公司旗下的安世半導體（Nexperia）百分之百收購後，英國已啟動國安調查。（路透）

英國最大晶片廠紐波特（Newport Wafer Fab）遭中國聞泰科技公司旗下的安世半導體（Nexperia）百分之百收購後，英國已啟動國安調查，彭博資訊報導，知情人士透露，英國政府有意在數周內限制或阻止這項收購案。

若在達成協議一年多後解除該筆交易，將凸顯對中國投資日益嚴厲的打擊。英國保守黨將於5日選出新任首相、接替強生，預計英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）將在決選中擊敗前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak），特拉斯將中國科技巨頭列為安全風險，並誓言減少英國對中國的依賴。蘇納克則稱中國是對英國「最大的長期威脅」。

英國商業、能源及產業策略部發言人表示，英國商務大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）2日稍晚同意額外延長審查期限，考慮是否根據「國家安全和投資法」做出最終裁決，以及是否應包含哪些條款。

多名消息人士透露，英國政府預計將在數周內做出最終決定，而延長審查表明這筆交易有可能被完全否決。

英國將於下周公布新任首相人選，屆時新首相將任命一名新的商務大臣，對此收購案做出最終決定。 

英國 投資 波特

上一則

英國被印度超越 跌至全球第六大經濟體

下一則

加拿大東部煉油廠爆炸 8人受傷

延伸閱讀

英國被印度超越 跌至全球第六大經濟體

英國被印度超越 跌至全球第六大經濟體
對特拉斯將任英相感不安 歐盟官員：沒時間跟脫歐耗

對特拉斯將任英相感不安 歐盟官員：沒時間跟脫歐耗
英通膨飆40年最高 9/5誰任新首相都難救經濟

英通膨飆40年最高 9/5誰任新首相都難救經濟
俄國斷氣 德企被迫停產

俄國斷氣 德企被迫停產

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein，左）近日與沙烏地富商千金薩芙（Rajwa al-Saif，右）訂婚。Getty Images

約旦王儲將娶沙烏地千金 兩國關係可望稍有回暖

2022-08-26 13:53

超人氣

更多 >
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？

世說新聞╱物價高 好市多月餅被搶光 只剩這款好吃嗎？
打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡

打擊太大？張庭「暴瘦憔悴」整張臉瘦黃 現身新加坡
富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2
紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈

紐約皇后區華人聚居地凌晨爆槍戰 21歲女臉中彈