報復G7設石油價格上限 俄羅斯：無限期暫停北溪1號供氣

七大工業國集團（G7）2日同意，將對俄羅斯石油進口緊急制定價格上限後沒多久，俄羅斯便以設備故障為由，無限期暫停北溪1號天然氣供應。（Gatty Images）

七大工業國集團（G7）2日同意，將對俄羅斯 石油進口緊急制定價格上限後沒多久，俄羅斯便以設備故障為由，無限期暫停北溪1號天然氣 供應，加劇歐洲在確保冬季燃料供應上的困難。

經由波羅的海海底向德國 與其他國家供應天然氣的北溪1號，原定於3日凌晨1時，結束為期三天的維護工作，但俄羅斯石油和天然氣管線出口國有公司「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）2日表示，在發現外洩問題後，將無限期停止供應。

北溪1號是俄羅斯到歐洲最大的天然氣管線，每年可輸送550億立方米的天然氣到德國和西歐國家。透過管線持續供應天然氣被視為防止能源危機加劇的關鍵。

俄羅斯天然氣工業股份公司在Telegram發布聲明指，在有關設備與運行的問題解決前，北溪1號的天然氣運送已完全停止。並稱發現管線的一個關鍵渦輪機出現故障，導致無法完全運作。

對此，歐盟執委會和德國官員皆表示懷疑，由於G7才剛同意對俄羅斯石油設置價格上限計畫，時機點太過巧合。

德國網路監管機構負責人穆勒（Klaus Mueller）發推文表示，俄羅斯決定關閉北溪1號，提高德國計劃在今年冬天開始運行的新液化天然氣接收站、天然氣儲存和節省的重要性。

歐盟執委會主席范德賴恩的首席發言人馬默（Eric Mamer）表示，「俄羅斯天然氣工業股份公司再次以錯誤的借口，於今天下午宣布關閉北溪1號天然氣管線，這再次證實了該公司作為供應商的不可靠性。」