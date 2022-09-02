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普亭不給戈巴契夫國葬 反替美歐領袖解套

斯里蘭卡前總統結束流亡？官員透露9/3將返國

中央社可倫坡2日綜合外電報導
被罷黜的前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）預計將結束他在泰國的自我流放，並於9月3日返國。美聯社
被罷黜的前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）預計將結束他在泰國的自我流放，並於9月3日返國。美聯社

斯里蘭卡一名高階國防官員今天告訴法新社，被罷黜的前總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）預計將結束他在泰國的自我流放，並於9月3日返國。

這位不願具名的國防官員表示：「他一直以幾乎形同囚犯的情況住在泰國一間飯店，並渴望返國。我們被告知他會在周六很早的時段返國。」

這位官員還說：「我們剛成立一個新的安全部門，以便在他周六返國後保護他。這個單位包含軍隊和警方突擊隊的成員。」

斯里蘭卡經濟在去年的年中已是搖搖欲墜，百姓生活困苦怨聲載道，民眾從今年3月中旬開始一連串大規模示威，4月1日時任總統拉賈帕克薩宣布緊急狀態，強勢鎮壓示威。

4月中旬，斯里蘭卡藥品開始短缺，並出現外債債務違約，6月底汽油庫存見底，每天限電時間延長，民眾終於在7月9日衝進總統府，就連軍警也未能阻擋。

73歲的拉賈帕克薩之後倉皇出逃國外，由他任命的總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）暫代總統之職，之後經國會議員選為繼任總統。

拉賈帕克薩出逃後，先在新加坡宣布辭去總統職位，然後飛往泰國曼谷，且一直請求繼任的總統威克瑞米辛赫安排他的返國事宜。

斯里蘭卡 泰國 新加坡

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