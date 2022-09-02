我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨趨緩 2023年社安金生活成本調整可能無11.4%

普亭不給戈巴契夫國葬 反替美歐領袖解套

對特拉斯將任英相感不安 歐盟官員：沒時間跟脫歐耗

編譯陳韋廷／即時報導
歐盟對英國外長特拉斯可能成為英國新首相深感不安。路透
歐盟對英國外長特拉斯可能成為英國新首相深感不安。路透

英國執政的保守黨黨魁選舉結果將於9月5日公布，外相特拉斯最被看好，但路透報導，歐洲預期特拉斯將成為英國下一任首相，同時又感到憤怒與不安。

歐盟外交官指出，隨著烏克蘭戰爭和通膨狂飆，他們最不需要的就是另一場英國脫歐之戰。

在保守黨內接替即將離任英相強生的角逐人選中，特拉斯在歐盟中幾乎沒有粉絲。她主張制定一項法律，單方面終止英國退出歐盟的部分協議，並承諾當上首相後將通過立法，此舉勢必讓英國與歐盟爆發衝突。

上月被問到法國總統馬克宏是英國的「朋友還是敵人」時，她回答：「民眾已有定論」，引發反彈。

雖然特拉斯的競選官員說她是在開玩笑，對英法關係不會產生影響，但一位法國政府消息人士透露，她的發言顯示英法之間缺乏信任。

在德國，執政聯盟成員對特拉斯也沒有好印象。執政的社民黨發言人說：「任何相信事情在強生之後不會變得更糟的人都是錯的。特拉斯女士的許多發言都是不恰當或錯誤的。」

一位歐盟外交官認為，特拉斯的選舉言論不會帶來任何幫助。「在當前情況下，令人費解的是，她認為自己有能力發表這樣的言論，歐盟將百分之兩百關注烏克蘭戰爭與通膨，我們沒有時間浪費在英國脫歐上。」

英國保守黨黨魁選舉將在當地時間2日下午5時（美東時間2日中午）截止投票。

英國 歐盟 脫歐

上一則

紐西蘭今冬氣溫雨量創紀錄 見證氣候變遷

下一則

梅根哈利「膽大妄為」屢勸不聽 查爾斯決定封殺？

延伸閱讀

英通膨飆40年最高 9/5誰任新首相都難救經濟

英通膨飆40年最高 9/5誰任新首相都難救經濟
俄國斷氣 德企被迫停產

俄國斷氣 德企被迫停產
聯合國報告揭新疆人權侵害 英外相：促北京停止

聯合國報告揭新疆人權侵害 英外相：促北京停止
「經濟政見不完善」 新英相5日出爐 誰上都難突破困境

「經濟政見不完善」 新英相5日出爐 誰上都難突破困境

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57

超人氣

更多 >
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵
4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回