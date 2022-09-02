我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

達賴喇嘛弔唁戈巴契夫：繼續鼓勵自由、非軍事化世界

記者廖士鋒／即時報導
達賴喇嘛（右）針對戈巴契夫逝世表示弔唁，稱兩人有密切的聯繫。（取材自達賴喇嘛辦公室官網）
達賴喇嘛（右）針對戈巴契夫逝世表示弔唁，稱兩人有密切的聯繫。（取材自達賴喇嘛辦公室官網）

前蘇聯總統戈巴契夫逝世後，達賴喇嘛發表弔唁消息稱，與戈巴契夫有密切聯繫，並讚許戈巴契夫減少核武器的努力，表示應繼續保持戈巴契夫精神，鼓勵自由、非軍事化世界。

據西藏流亡政府網站消息，達賴喇嘛知悉戈巴契夫8月30日去世後，立即致函給戈巴契夫基金會表示慰問，信中提到，「我為我的朋友做了衷心的祈禱，並向逝者的女兒伊琳娜．維爾甘斯卡婭和其他家庭成員、朋友和支持者表示哀悼」。

達賴喇嘛指出，對戈巴契夫和他為引入更大的開放和變革所做的努力、為減少世界上的核武器數量而積極工作、以及他對核戰爭的反對，表示極大的尊重。「多年來，我非常榮幸地在許多場合見到他，當時我們都參加了世界不同地區的和平論壇，我們一直保持著密切的聯繫」。

對戈巴契夫的評價，達賴喇嘛稱，他是一個有遠見的人，是一個模範的政治家。即使在他退休之後，他仍然致力於促進世界的和平與和解。他發起的諾貝爾和平獎獲得主世界峰會，使諾貝爾和平獎獲得主和他們各自的組織能夠定期聚在一起，運用他們的集體思想來實現一個更有愛心的和平世界。

最後達賴喇嘛強調，「我們應該繼續保持他的精神，模仿他鼓勵自由和努力創造一個非軍事化世界的熱情和決心」。

戈巴契夫 達賴喇嘛 諾貝爾

上一則

阿根廷副總統遭近距離持槍對準「行刺未遂」過程曝光

下一則

解除43年禁令 伊朗女性終於獲准入場看足球聯賽

延伸閱讀

MLB／洋基已故傳奇狄馬喬 找過戈巴契夫要簽名球

MLB／洋基已故傳奇狄馬喬 找過戈巴契夫要簽名球
克里姆林宮證實 普亭不出席戈巴契夫喪禮

克里姆林宮證實 普亭不出席戈巴契夫喪禮
共產主義叛徒？ 助長中國反對勢力？北京淡化戈巴契夫離世

共產主義叛徒？ 助長中國反對勢力？北京淡化戈巴契夫離世
戈巴契夫1989年訪華後1個月…爆發六四事件

戈巴契夫1989年訪華後1個月…爆發六四事件

熱門新聞

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

2022-08-30 17:14
34歲的俄羅斯傘兵費拉提耶夫逃出俄國，現身說法控訴戰爭不義。(Getty Images)

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護 揭侵烏俄軍真實面貌

2022-08-30 16:13
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」