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聯合國報告揭新疆人權侵害 英外相：促北京停止

中央社／倫敦1日專電
英國外交大臣特拉斯。(美聯社)
英國外交大臣特拉斯。(美聯社)

聯合國昨天發布報告，指中國政府在新疆嚴重侵害人權，可能構成違反人道罪。英國外交大臣特拉斯今天說，英國將與各國合作，促使中國即刻停止相關駭人行為。

在此之前，特拉斯（Liz Truss）曾向執政的保守黨數名議員表示，她認為北京當局在新疆對維吾爾等少數民族實施種族滅絕；如果成為首相，她將公開表態。

英國保守黨正進行黨魁選舉，新黨魁也將是新首相。保守黨訂倫敦時間5日中午公布選舉結果，新首相將於6日上任。角逐黨魁的除了特拉斯，還有前財相蘇納克（Rishi Sunak）。

在聯合國（UN）報告發布前，英國政府的立場是只有法院、而不是國會或行政機關能判定新疆人權情勢是否構成「種族滅絕」要件。

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）8月31日在卸任前發布這份延宕多時、針對維吾爾等少數民族的新疆人權情勢報告，結論為中國的行為「可能」構成國際罪行，尤其是違反人道罪。

報告未提及數個國家指控的「種族滅絕」，僅指出「有可信跡象顯示，自2017年強制執行家庭計畫政策以來，生育權即遭侵害」。

特拉斯今天透過外交部發布聲明，指出聯合國報告提供令人難以忍受的可信新證據，呈現北京當局如何對維吾爾等少數民族行使任意、歧視性的拘留，以及虐待、性別和性暴力、違反生育權、毀壞宗教地點等，足以讓中國在國際社會蒙羞。

特拉斯說，聯合國會員國都應該要有機會完整審視這份報告。

她說，英國已對相關中國高階官員發動制裁，並提出數項措施，以協助確保所有英國企業和組織不會因為供應鏈涉及相關人權侵害而成為共犯。英國將持續與國際夥伴合作，促進中國改變行為、即刻停止在新疆的駭人侵害人權事件。

去年3月下旬，繼歐洲聯盟（EU）宣告制裁侵害人權的中國官員和實體後，英國也做類似宣布。這也是繼1989年北京天安門事件後，英國再次制裁中共，被制裁的官員包括新疆維吾爾自治區公安廳長陳明國，中國高級官員王明山、王君正，以及新疆維吾爾自治區前黨委副書記朱海侖。被制裁的實體是新疆生產建設兵團公安局。

英國 新疆 維吾爾

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