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「經濟政見不完善」 新英相5日出爐 誰上都難突破困境

編譯莊蕙嘉／即時報導
角逐英國保守黨黨魁暨首相的蘇納克（左）與特拉斯（右）8月31日同台。（歐新社）
角逐英國保守黨黨魁暨首相的蘇納克（左）與特拉斯（右）8月31日同台。（歐新社）

英國執政黨保守黨將於5日舉行黨魁選舉開票，當選人將成為新任英國首相。進入決選的英國前財相蘇納克和現任外相特拉斯8月31日參加選前最後一場競選活動，互批對方的政見難以處理當前的經濟危機。

紐約時報報導，兩人的經濟政見都不夠完善，不論誰會坐上首相寶座，恐怕都缺乏能力改善高通膨和能源價格飆升的困境。

保守黨31日在倫敦舉行黨魁選舉12場全國巡迴集會最終場，具投票資格的約16萬名登記黨員將選出心目中的新領導人，投票於2日下午5時截止。

全國保守黨黨員大會主席布斯現場致詞時指出，現在與保守黨2019年發布競選宣言時相比，英國面對的國際局勢已有很大改變，「看看烏克蘭和台灣就知道了」。

志在成為英國第三位女首相的特拉斯，在黨魁民調始終遙遙領先蘇納克。根據Politico網站的最新民調，特拉斯支持度為59%，領先蘇納克32%超過20個百分點。

堅持到底的蘇納克仍鬥志高昂，在最終場競選活動中批評特拉斯曾承諾減稅，卻沒有同步削減支出，將損害英國在全球信評的聲望。他強調自己面對現實，在降低通膨之前，政府沒有減稅的本錢。

特拉斯則堅持減稅和小政府的政見，批評蘇納克的財相資歷是場失敗，主張增稅亦然。她提議在能源帳單減徵加值稅，並補貼消費者，但不同意對能源公司加徵暴利稅。

英國通膨率高達10.1%，是近40年來最高。英國政府8月26日宣布，將電力和天然氣價格上限大幅提高八成，每年平均價格上限由1971大增至3549英鎊（約4096美元），物價和能源才是民眾最關心的切身問題。

在外交政策方面，兩人都支持繼續支援烏克蘭，批俄羅斯是釀成全球能源危機的元凶之一。特拉斯接受提問時表示，高度關切中國大陸的專斷強勢，將與七大工業國集團（G7）盟友及其他民主政體一同對抗。她還說，英國應避免對中國大陸形成戰略性依賴。

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