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要年輕員工別「唉唉叫」 印度CEO鼓吹每天上班18小時

中央社／倫敦31日綜合外電報導
印度一間企業的執行長建議任何工作的職場新鮮人在職涯頭4、5年內，每日應工作18小時，還說年輕人在職涯初期就考量維持工作與生活的平衡，「為時過早」。此話一出，引發譁然。(路透資料照片)
印度一間企業的執行長建議任何工作的職場新鮮人在職涯頭4、5年內，每日應工作18小時，還說年輕人在職涯初期就考量維持工作與生活的平衡，「為時過早」。此話一出，引發譁然。(路透資料照片)

印度一間企業的執行長建議任何工作的職場新鮮人在職涯頭四、五年內，每日應工作18小時，還說年輕人在職涯初期就考量維持工作與生活的平衡，「為時過早」。此話一出，引發譁然。

英國廣播公司新聞網（BBC News）今天報導，「孟買刮鬍公司」（Bombay Shaving Company）創辦人戴希潘德（Shantanu Deshpande）在一則網路貼文中要求年輕員工「崇拜」工作，不要「唉唉叫」。

社群媒體上隨後湧現憤怒的回應，說戴希潘德這樣的言論是在宣傳「有毒的工作文化」。

印度有著強而有力的勞動法，但維權人士表示，官員需拿出更多作為來嚴格執行這些法規。

印度軟體巨擘印福思（Infosys）共同創辦人穆爾蒂（Narayana Murthy）2020年也曾面臨類似批評，當時他宣稱，印度人每周應工作至少64小時，並持續兩、三年，以彌補新冠疫情防疫封鎖措施造成的經濟低迷。

2020年公布的「領英勞動力信心指數」（LinkedIn Workforce Confidence Index）指出，在印度，每五個專業工作人員中，就有兩人感受到壓力和焦慮增加。

戴希潘德昨天在領英貼文中寫道，年輕人在職涯初期就考量維持工作與生活的平衡，「為時過早」。

一名推特（Twitter）用戶說，戴希潘德在「印度新創企業大規模裁員成為常態」之際，「讓有毒的工作文化正當化」。

另一名用戶指出，戴希潘德並沒有說明他會「額外支付薪資」給工作時數較長的人。

這名用戶寫道：「企業往往剝削工作時數長的人。在許多情況下，這導致人們提前疲勞過度，最終導致人們危及自己的職涯。」

戴希潘德的言論普遍受到批評後，他在貼文中加上附註。他寫道：「哎呀！大家好恨一天工作18個小時，這就是『由奢入儉難』的代表。」他還說，歡迎對他公司的工作文化有疑慮的人來和他的員工聊聊。

時下社群媒體正流行「無聲辭職」（quiet quitting）一詞，意味僅做好分內工作，其餘一概與自己無關。根據TikTok影片創作者@zaidleppelin自己的解釋，「無聲辭職」意指：「這並非直接遞辭呈，而是一改赴湯蹈火的概念。各位還是履行職責，只是不再接受工作就是人生的勞碌文化。」

英國廣播公司記者庫德海爾（Perisha Kudhail）寫道，「無聲辭職」的整體浪潮可能源於中國，當地熱門主題標籤「#躺平」被用在抗議高時數工作文化上，不過「躺平」一詞現已遭到封殺。

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