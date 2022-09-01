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阿根廷出現不明原因肺炎 累計已3死

中央社布宜諾斯艾利斯1日綜合外電報導

阿根廷出現不明原因肺炎，當地衛生首長今天表示，本週已有3人因此死亡。

法新社報導，阿根廷圖庫曼省（Tucuman）衛生首長麥迪納（Luis Medina Ruiz）告訴記者，位於西北部的圖庫曼省已有9人感染這種不明呼吸疾病，包括同一家私人診所的8名醫療人員。

當局正在進行疾病檢測，但麥迪納說，他們已排除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和A型、B型流感

樣本已送進布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的馬爾布蘭研究所（Malbran Institute）。

8月29日出現首名死亡患者後，昨天又有一人死亡。第3名死者則是一名入住該私人診所的70歲病患，麥迪納表示，這名婦人可能是「零號病人，但還在評估當中」。

麥迪納昨天表示，患者出現「嚴重呼吸系統疾病，出現雙側性肺炎（bilateral pneumonia）…跟COVID非常像」。

專家表示正在分析當地用水和空調，檢查是否為中毒所致。麥迪納則說也有可能是感染造成。

首批6名病患在8月18日至22日之間開始出現症狀。最新的3起病例當中，有2人在醫院接受治療，1人在家接受病情監測。

檢測 流感

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