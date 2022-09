爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

外出踏青迎面而來的如果是一隻黑熊,想必會讓人永生難忘。有網友在reddit論壇分享一段影片,三名遊客意外被途中的黑熊盯上,甚至作勢熊抱向他「毛手毛腳」,對著女遊客又摸又聞。事後女遊客和熊的自拍照曝光,在網路上掀起一波討論。

該名網友分享了一段出自墨西哥 北部生態公園的影片,畫面中的遊客被黑熊鎖定目標,看到黑熊朝著自己越來越近的時候,紛紛變成木頭人一動也不敢動。隨即黑熊似乎被短褲女子身上的氣味所吸引,不斷狂聞頭髮、肩膀,就連屁股也不放過。所幸最後黑熊和平的離開現場,女子也趕緊快步離去。

然而當短褲女被黑熊纏上的時候,他其實偷偷打開了手機 鏡頭,趁著黑熊緊貼著他身後的時候自拍了一張照片。這張照片也隨著新聞曝光,意外引起網友討論,笑說黑熊回頭是想看看照片拍得如何。

Here’s another angle where you can see her taking the selfie. Hero. pic.twitter.com/uSWdLVrJPU