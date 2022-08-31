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爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

聯合新聞網／ 即時報導
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

外出踏青迎面而來的如果是一隻黑熊，想必會讓人永生難忘。有網友在reddit論壇分享一段影片，三名遊客意外被途中的黑熊盯上，甚至作勢熊抱向他「毛手毛腳」，對著女遊客又摸又聞。事後女遊客和熊的自拍照曝光，在網路上掀起一波討論。

該名網友分享了一段出自墨西哥北部生態公園的影片，畫面中的遊客被黑熊鎖定目標，看到黑熊朝著自己越來越近的時候，紛紛變成木頭人一動也不敢動。隨即黑熊似乎被短褲女子身上的氣味所吸引，不斷狂聞頭髮、肩膀，就連屁股也不放過。所幸最後黑熊和平的離開現場，女子也趕緊快步離去。

然而當短褲女被黑熊纏上的時候，他其實偷偷打開了手機鏡頭，趁著黑熊緊貼著他身後的時候自拍了一張照片。這張照片也隨著新聞曝光，意外引起網友討論，笑說黑熊回頭是想看看照片拍得如何。

許多網友也指出，黑熊似乎不斷在聞女子的頭髮，可能是因為洗髮精的香味吸引了黑熊。「裡面一定有蜂蜜」「可能腿上也有乳液」。也不排除黑熊曾經被人類餵食，呼籲大家不應該亂餵野生動物，「可能導致傷害甚至死亡」。

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