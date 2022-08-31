頂住北京施壓 人權高專離任前將公布新疆人權報告

聯合國人權事務高級專員巴切萊特。路透

儘管北京 施加強烈壓力要求不要公開，聯合國 人權事務高級專員巴切萊特離任前，仍將於今天公布針對中國新疆 維吾爾自治區疑似侵害人權所作的廣受矚目已久報告。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）指出：「今天結束前將公布新疆報告。」巴切萊特曾經承諾於任期屆滿之前公布報告。

報告因此將於她4年任期的最後10小時公布，成為任期內最後一項行動。

新疆疑似侵害人權問題沸沸揚揚，巴切萊特對中國西部偏遠新疆地區進行調查並且為此挺身發聲的壓力日增。外界指控北京在當地拘留逾100萬維吾爾和其他穆斯林少數民族。

曾擔任智利總統的巴切萊特於近一年前告訴聯合國人權理事會（UNHRC），有必要就新疆情勢進行獨立評估，並且暗示人權高專辦公室就此進行的報告即將定稿。

但是這份報告一再延遲公布，人權團體和部分國家對此日益不耐。

中國外交部發言人趙立堅今天稍早對巴切萊特報告予以駁斥，強調希望她不會在任期最後數小時公布。

趙立堅說：「我們堅決反對聯合國人權高專辦發布所謂涉疆報告。這份報告完全是美國等少數西方國家勢力一手策劃的鬧劇。我們希望高專本人作出正確的決定。」

巴切萊特25日於任內最後一場記者會中坦言面臨著公布或不公布報告的「極大壓力」。

她說：「我們非常努力嘗試履行我所作承諾。但是我不會因為任何諸如此類壓力而公布或扣住報告」。

巴切萊特5月結束罕見的中國6天訪問行程，她當時也曾走訪新疆。但是這趟等待已久新疆行引發人權團體批評。

她在行程中敦促北京當局避免在新疆實施「專斷和無差別的」措施。但是人權團體批評她不堅定，說她屈服於北京精心安排的新疆行。

人權觀察（Human Rights Watch）指出，這份報告有助於凸顯沒有任何國家能夠凌駕法律。

人權觀察中國部主任李察遜（Sophie Richardson）告訴法新社：「晚來總比不來強。如果真的公布了，那將會是重要轉折點。」

她強調，公布報告這件事本身有其重要性，比內容如何更具意義，因為這將會迫使聯合國人權理事會處理此一議題，「沒有繼續往下走的話，這不是選項」。