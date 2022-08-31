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英國新首相9月5日揭曉 次日赴蘇格蘭接受女王任命

中央社倫敦31日綜合外電報導
英國女王將在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle，圖）接見即將卸任的首相強生（Boris Johnson）及其繼任者。美聯社
英國女王將在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle，圖）接見即將卸任的首相強生（Boris Johnson）及其繼任者。美聯社

英國執政保守黨黨魁選舉結果將於9月5日公布，外交大臣特拉斯最被看好。新黨魁將於9月6日前往蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，接受女王伊麗莎白二世任命為首相。

路透報導，白金漢宮發言人今天表示，屆時女王將在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）接見即將卸任的首相強生（Boris Johnson）及其繼任者。

高齡96歲的女王之所以打破傳統，在位於蘇格蘭的城堡住所任命新首相，而不是在倫敦白金漢宮，是因為她「行動方面的問題」。

法新社報導稱，這將是1952年時任首相的邱吉爾（Winston Churchill）在希斯羅機場（Heathrow Airport）晉見甫登基的女王以來，首次在倫敦市中心白金漢宮以外的地方舉行這項「吻手禮」（kissing of the hands）儀式。

女王在接受首相強生遞交辭呈後，傳統上新首相很快就會到達，身為國家元首的女王，會要求他組建政府。

巴爾莫勒爾堡位於蘇格蘭高地（Scottish Highlands），女王傳統上會在這個偏遠的莊園度過夏天，通常持續到10月。按理她應返回倫敦進行首相交接相關儀式，然而自去年10月以來，她一直行動不便，當時她因某種未對外說明的情況需要在醫院過夜。

在醫生建議下，她後來大幅減少公開露面次數，且常為站立和行走困難所苦。她承認今年2月因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而「筋疲力竭」，而在她露面的極少數場合，有人見到她拄著拐杖走路。

今年6月初慶祝女王登基70週年的4天公眾活動中，她曾兩次露面，即使這樣，在紀念她登基統治的教堂禮拜和白金漢宮外星光燦爛的流行音樂會上，女王被迫全程坐著。

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