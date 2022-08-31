巴西總統遭質疑後攻擊女主持：你暗戀我

28日晚，巴西總統選舉舉行第一場電視辯論。圖為現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。(美聯社)

28日晚，巴西 總統選舉舉行第一場電視辯論，現任總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）和前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）首次面對面交鋒。波索納洛和魯拉互相指責對方，波索納洛甚至還對女主持進行了人身攻擊。

媒體報道稱，這場辯論的主持人名叫薇拉·馬加爾海斯（Vera Magalhes），當時她在質疑政府對疫情的應對措施。馬加爾海斯詢問波索納洛有關巴西新冠疫苗接種率的問題後，波索納洛居然回答說：「我認為你睡覺時都在想我，你暗戀我。你是巴西新聞業的恥辱。」

馬加爾海斯後來表示，波索納洛的態度「完全失控，沒有必要，而且……對他自己有害」。她還說，她認為波索納洛「不喜歡被女性質疑」。

早些時候，波索納洛還在首都巴西利亞與一名質問他的視頻博主發生了肢體衝突。當時這名叫雷奧的視頻博主辱罵波索納洛是「無賴」，並不斷用手機進行拍攝。波索納洛先是坐進了車裡，隨後走出車門，上前抓住雷奧的衣服和前臂，試圖搶下後者的手機。雷奧最後被安保人員帶走。

關於這場電視辯論，據英國廣播公司（BBC）稱，67歲的波索納洛將目標毫不猶豫地對準了76歲的魯拉，提到了涉及巴西石油 公司貪腐醜聞的「洗車行動」，稱「你的政府是巴西歷史上最腐敗的，你為什麼想重新掌權？為了再次對巴西石油公司做同樣的事情？」他還多次稱魯拉是「有前科的人」（魯拉此前曾因貪腐和洗錢罪名被判入獄）。

魯拉反對給他貼上這個標簽，並指出巴西最高法院已經推翻了對他的所有刑事定罪。魯拉還稱，他的政府應該因為幫助數千萬人擺脫貧困而被銘記，並指責波索納洛破壞了這一遺產，並且正在「摧毀」這個國家。