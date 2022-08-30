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終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

帶動改革風潮 沒等到開花結果…戈巴契夫在海外仍是英雄

中央社莫斯科30日綜合外電報導
圖為戈巴契夫2016年資料照片。(美聯社)
圖為戈巴契夫2016年資料照片。(美聯社)

俄羅斯新聞社引述醫院官員的話報導，在未流血情況下結束冷戰，但未能阻止蘇聯瓦解的前蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev），今晚在久病之後病逝，享耆壽91歲。戈巴契夫將葬在莫斯科墓園，與1999年去世的妻子蕾莎（Raisa）比鄰。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國際傳真社（Interfax），總統普亭（Vladimir Putin）對戈巴契夫的死表達深切哀悼。

蘇聯於1991年12月25日宣告解體，戈巴契夫辭去蘇聯總統，他率先帶動改革風潮，改變了世界秩序，但卻也喪失其控制權。

這位克里姆林宮領袖終於被他一手主導的改革風潮吞沒，不過，他將名留青史，成為二十世紀最偉大政治領袖之一。

戈巴契夫在執政不到七年時間內，即領導這個世界最大的國家從共產主義步入民主政治，結束四十多年來的東–西方冷戰。

不過，他卻未能駕馭橫掃舊政治體制，摧毀這個超級大國的那股力量。烏克蘭共和國1991年12月1日的公民投票表決支持脫離蘇聯獨立，粉碎了他維持一個自由共和國聯邦的夢想。

失去聯邦之後，戈巴契夫的聲望也煙消雲散，隨著十一個共和國合組獨立國家國協，戈巴契夫發覺，他不但喪失權力，也沒有工作。

由於經常遭到他一手提拔，後來卻變成對手的俄羅斯第一任總統葉爾勤的奚落，戈巴契夫終於在電視上宣布辭職。

這位身材矮壯，前額有明顯胎記的政治人物，改變了全球數以億計人的生活，武器競賽得以停止，超級強國在開發中國家所進行的無數「代理戰爭」，也因而告一段落。

戈巴契夫最明顯的標幟是他所揭櫫的「重建」政策。在他所提拔的自由派與改革派人士敦促下，他於1985年3月上台後，即大力推動此一政策。

接下來六年九個月，蘇聯經歷了自從1920年代共黨掌權以來最大的變化，除了二次大戰之外，蘇聯在其他任何時期的變化都無出其右。

重建政策在這個一般人民只知道沙皇專制制度與共黨集權制度的國家，引進自由選舉的政府以及其他民主措施，終於使這個國家步上分崩離析之路。

重建政策同時也意味結束數十年來的共黨計劃經濟，在該經濟體制下，莫斯科擬訂計劃，嚴密控制所有經濟活動。

然而，由於邁向自由市場經濟的努力時斷時續，導致蘇聯陷入經濟衰退，物品短缺以及通貨膨脹接踵而至。

儘管戈巴契夫魄力十足，但是耐力不夠，無法堅持到底，等待他所播下的經濟改革種子開花結果。

就某個程度而言，戈巴契夫被他所受的馬克斯–列寧主義思想教育所害，這種教育教他以唯物論的眼光去觀察這個世界。

戈巴契夫從未完全掌握民族主義的力量與熱情，他在克里姆林宮當政期間，民族主義的力量促使蘇聯開始分裂。

經濟崩潰破壞了戈巴契夫早期的聲望，民主化剝奪了他的指揮權，蘇聯各共和國獨立自主的強烈意願，更使得他完全無立足之地。

自從1980年代末期以來，蘇聯的權力開始從戈巴契夫手中溜走，轉移至葉爾勤與其他共和國領袖手中。8月流產政變更加速了此一過程。

發動政變的八人都是戈巴契夫親自指派的高幹，其中包括其副總統與總理。

從那時起，制止政變的英雄葉爾勤即明顯的掌握了蘇聯的最高權力。戈巴契夫只是在其對手的恩賜下，勉強保住其地位而已。

葉爾勤的俄羅斯政府一個接一個接掌蘇聯中央政府各機構，其他共和國政府則擷取俄羅斯挑剩的其他大部份機關。

戈巴契夫除了名義上還指揮不容忽視的武裝部隊之外，已經一無所有。

然而，戈巴契夫在海外仍然是個英雄。德國人感謝他促成兩德統一，東歐人感謝他促成他們原先共黨政權的瓦解，世界各地的人們都感謝他降低了核子毀滅的威脅。

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