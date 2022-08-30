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終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

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終結冷戰推手 蘇聯最後一任領導人戈巴契夫逝世

記者張文馨／華盛頓即時報導
俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社
俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。美聯社

俄羅斯官方媒體塔斯社（TASS）30日報導，前蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）逝世，享耆壽91歲。

戈巴契夫帶領蘇聯終結冷戰，卻未能阻止蘇聯解體；路透報導，戈巴契夫和美國達成削減武器協議，並與西方列強建立夥伴關係，移除自二戰以來分裂歐洲的鐵幕。

華盛頓郵報報導，戈巴契夫執政不滿7年，甚至無法控制自己掀起的政治旋風，但他的影響力比20世紀下半葉的任何政治人物都大。

戈巴契夫在1985年成為蘇聯共產黨總書記，54歲的戈巴契夫著手引進有限的政治和經濟自由，藉以振興蘇聯經濟，不過他的改革以失敗告終，經濟狀況失控，東歐國家宣布脫離蘇聯獨立。

蘇聯最終於1991年12月25日宣告解體，戈巴契夫請辭蘇聯總統，葉爾欽（Boris Yeltsin）就任俄羅斯首任總統。

俄羅斯媒體引述在莫斯科的中央臨床醫院聲明，戈巴契夫是在長期患病後逝世，但並未提及更多細節。

塔斯社報導，戈巴契夫將在被安葬在莫斯科的新聖女修道院公墓，長眠於妻子身旁。

影片來源：YouTube Sky News

俄羅斯 華盛頓郵報 共產黨

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