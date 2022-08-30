日本老人中心雇用寶寶職員 供尿布奶粉且工時彈性

日本一家高齡者設施「雇用」嬰兒擔任要職，工作內容是負責陪伴和逗樂院內銀髮族，薪資則是尿布和配方奶粉。示意圖。(Photo by Jonathan Borba on Unsplash)

日本 南部北九州一家高齡者設施「雇用」嬰兒擔任要職，工作內容是負責陪伴和逗樂院內銀髮族，薪資則是尿布和配方奶粉。

法新社報導，這家設施要求「新進員工」年齡須在4歲以下，且他們的監護人必須簽署合約，約定這些職員可以在「想來的時候」再來上班。

合約規定，「當他們肚子餓、想睡覺或不想工作時」就可以休息。

老人中心 理事長權頭喜美惠說，目前已有超過30名嬰兒「入職」，工作內容是讓設施內超過100名年紀在80歲以上的銀髮族重拾活力。

她向法新社表示，「我們的居民只要看到嬰兒就會露出笑容」，她還笑著說，「員工不用依班表輪班」。

院內牆上的招聘廣告用大字寫著「招募中！」，並告訴未來員工，他們的勞動將可以換取尿布和奶粉的補償。

廣告寫道，順利入職的員工主要，或可說唯一的職責就是在監護人陪同下於老人中心內「散步」。

權頭喜美惠說：「嬰兒會一直和媽媽待在一起，他們就像是被帶到公園散步一樣。」

老人中心的居民似乎對嬰兒的到來感到很高興，一直和他們打招呼、聊天，或是要抱抱他們。

一名居民告訴當地電視台：「他們很可愛，讓我回想起自己過去為人父母的時候。」

權頭喜美惠表示，這項計畫目前成效良好。「一些孩童和我們設施的居民相處地很好，他們現在就像是現實中的祖孫。」