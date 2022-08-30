我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跟著查氏餐館指南 吃遍紐約10大高CP值餐廳

快看世界／科學家破解「永生水母」基因 人類有望受用

印度女子拒求愛竟遭潑油燒死 警方調查盼平眾怒

中央社印度勒克瑙30日綜合外電報導
印度19歲女子安姬塔(左)拒絕一名跟蹤狂(右)的追求，而遭到對方潑煤油縱火燒死。(取自推特)
印度19歲女子安姬塔(左)拒絕一名跟蹤狂(右)的追求，而遭到對方潑煤油縱火燒死。(取自推特)

印度警方今天成立特別調查小組，追查一名印度女子因為拒絕一名跟蹤狂的追求，而遭到對方潑煤油縱火燒死的案件。這起案件在屢傳女性遭逢暴力的印度引發眾怒。

路透報導，事件發生在印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）的杜姆卡縣（Dumka）。警方表示，犯案的穆斯林男子與遇害的印度教女子居住在同個地區。強硬派印度教團體要求判處男子死刑。

警方指出，犯案男子23日趁名叫安姬塔（Ankita）的19歲被害人熟睡後，從她家窗戶朝內將煤油倒在她身上，然後對她點火。安姬塔受到嚴重燒傷，28日在醫院不治。

「今日印度報」（India Today）報導，安姬塔在死前幾小時告訴警方，嫌犯大約10天前開始打電話到她的手機，糾纏她要和她做朋友。

安姬塔說：「周一（22日）晚上8時左右，他又打給我，說如果我不和他說話，他就要殺了我。我把這件事告訴我父親，他向我保證隔天會和這名男子的家人談一談。」

「吃過飯後大家都去睡了，我睡在另個房間。23日早上，我感到背部一陣痛，並聞到燒焦味。我睜開眼睛時，發現那名男子跑開。我開始痛得尖叫，跑去我父親的房間求救。我爸媽把火撲滅，並帶我去醫院。」

加爾克漢德省警方發言人今天表示：「已有2名高階警官被派往事發城鎮，他們將與縣警局長合作進行調查。」發言人還說，嫌犯與一名同夥已經遭到逮捕。

路透無法立即與嫌犯家屬或他們的律師取得聯繫。

世界印度教委員會（Vishva Hindu Parishad）警告，如果當局不採取妥善行動，在印度占大多數的印度教徒將走上街頭抗議。

印度主要在野黨國大黨（Congress Party）領袖人物拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）在推特（Twitter）發文表示：「安姬塔受到一波波殘酷對待後，她的死亡令每位印度人羞愧低頭。今日，我們迫切需要在這個國家為女性打造一個安全的環境」。

印度 手機 縱火

上一則

背叛烏克蘭投俄 赫爾松副首長自宅遭暗殺中彈身亡

延伸閱讀

印度象神節疫後盛大回歸 神像高度解禁訂單回流

印度象神節疫後盛大回歸 神像高度解禁訂單回流
俄、中聯合軍演將登場 規模縮水 專家：俄假裝一切都好

俄、中聯合軍演將登場 規模縮水 專家：俄假裝一切都好
財富僅次於馬斯克、貝佐斯 這位印度大亨躍全球第3富豪

財富僅次於馬斯克、貝佐斯 這位印度大亨躍全球第3富豪
中印關係緩解 中大使：西段邊界多處部隊已脫離接觸

中印關係緩解 中大使：西段邊界多處部隊已脫離接觸

熱門新聞

社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
俄國總統普亭。(美聯社)

俄烏血腥鏖戰6個月 專家解析普亭究竟想要什麼

2022-08-23 16:03
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06
柬埔寨總理洪森計畫傳位給兒子洪瑪耐。（美聯社）

柬埔寨總理遭控派子舔越 柬埔寨將淪為第二個越南?

2022-08-24 11:54

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外

男撿到錢包「跟我約會才還妳」 女赴約結局出人意外
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光
世界晚報╱中國逾百猴排隊跳江 大災難前兆？

世界晚報╱中國逾百猴排隊跳江 大災難前兆？