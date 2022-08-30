疑想偷2隻罕見白色幼獅 男子在動物園遭獅子攻擊致死

BBC報導，非洲國家迦納首都阿克拉28日發生一名男子爬進動物園的圍籬，隨後就被獅子攻擊致死。圖為塞浦路斯帕福斯動物園1隻2019年剛誕生的白色幼獅。資料照片。路透

BBC報導，非洲國家迦納（Ghana）首都阿克拉（Accra）28日發生一名男子爬進動物園 的圍籬，隨後就被獅子攻擊致死。

根據報導，這名男子據描述為中年人，死因則是自身傷勢，遺體自動物園送到當地的太平間。有關單位正在調查整起事件，警方已立案偵查，以確定闖入者的動機與攻擊事件周圍的情況。

報導指出，一隻雄獅、一隻雌獅與牠們的2隻白色幼獅事發當時就在圍籬內，闖入者先攀爬一道約3公尺的柵欄，接著又爬過另一道約6公尺的柵欄，隨後後進入獅群休息的圍籬。野生動物主管部門因此懷疑，死者原本可能計畫要偷走2隻罕見的白色幼獅。

據報導，跟白化症（Albinism）不同，這2隻白色幼獅為帶有名為白變症（Leucism）隱性表徵的雄獅與雌獅繁殖後出生。自2021年11月誕生以來，這對白色幼獅就成了動物園的招牌明星，一直對遊客有著巨大的吸引力。

這起事件讓許多當地人感到震驚，阿克拉動物園（Accra Zoo）隨後也暫時不對外開放。迦納土地與自然資源部的副部長Benito Owusu Bio告訴記者，「這對獅子有幼獅，所以如果你靠得太近，牠們可能覺得你正試圖帶走牠們的小孩，我們要求民眾打消做出任何像這種事情的念頭」。