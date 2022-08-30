我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／科學家破解「永生水母」基因 人類有望受用

善用社會資源 持紅藍卡可享廉價或免費牙科醫療

疑想偷2隻罕見白色幼獅 男子在動物園遭獅子攻擊致死

編譯周辰陽／即時報導
BBC報導，非洲國家迦納首都阿克拉28日發生一名男子爬進動物園的圍籬，隨後就被獅子攻擊致死。圖為塞浦路斯帕福斯動物園1隻2019年剛誕生的白色幼獅。資料照片。路透
BBC報導，非洲國家迦納首都阿克拉28日發生一名男子爬進動物園的圍籬，隨後就被獅子攻擊致死。圖為塞浦路斯帕福斯動物園1隻2019年剛誕生的白色幼獅。資料照片。路透

BBC報導，非洲國家迦納（Ghana）首都阿克拉（Accra）28日發生一名男子爬進動物園的圍籬，隨後就被獅子攻擊致死。

根據報導，這名男子據描述為中年人，死因則是自身傷勢，遺體自動物園送到當地的太平間。有關單位正在調查整起事件，警方已立案偵查，以確定闖入者的動機與攻擊事件周圍的情況。

報導指出，一隻雄獅、一隻雌獅與牠們的2隻白色幼獅事發當時就在圍籬內，闖入者先攀爬一道約3公尺的柵欄，接著又爬過另一道約6公尺的柵欄，隨後後進入獅群休息的圍籬。野生動物主管部門因此懷疑，死者原本可能計畫要偷走2隻罕見的白色幼獅。

據報導，跟白化症（Albinism）不同，這2隻白色幼獅為帶有名為白變症（Leucism）隱性表徵的雄獅與雌獅繁殖後出生。自2021年11月誕生以來，這對白色幼獅就成了動物園的招牌明星，一直對遊客有著巨大的吸引力。

這起事件讓許多當地人感到震驚，阿克拉動物園（Accra Zoo）隨後也暫時不對外開放。迦納土地與自然資源部的副部長Benito Owusu Bio告訴記者，「這對獅子有幼獅，所以如果你靠得太近，牠們可能覺得你正試圖帶走牠們的小孩，我們要求民眾打消做出任何像這種事情的念頭」。

動物園

上一則

烏克蘭展開反攻目標收復赫爾松 可望牽動戰爭走向

下一則

烏南展開反攻 澤倫斯基喊話俄軍：想保命就快跑

延伸閱讀

貓熊「團團」和「圓圓」 18歲了 台北動物園辦慶生會

貓熊「團團」和「圓圓」 18歲了 台北動物園辦慶生會
虎虎生風 山東動物園老虎一掌擊碎玻璃 遊客逃散

虎虎生風 山東動物園老虎一掌擊碎玻璃 遊客逃散
為期兩個月 匹茲堡動物園慶中秋 燈籠節開鑼

為期兩個月 匹茲堡動物園慶中秋 燈籠節開鑼
6款「動物毛髮」轉蛋 日本動物園新商機掀起搶購

6款「動物毛髮」轉蛋 日本動物園新商機掀起搶購

熱門新聞

社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
索羅門群島據報最近拒絕了美國海岸防衛隊巡邏艦「奧利佛．亨利號」（圖）與英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」入港進行預定的靠泊，進一步引發外界關注索羅門群島正切斷對美關係、支持中國大陸。（照片翻攝：Twitter / USCG）

進一步靠攏中國？索羅門群島拒英美巡邏艦入港靠泊

2022-08-26 06:49
世界衛生組織專家說，今年已有100萬人染疫病故。（路透）

世衛：今年百萬人染疫亡 這不叫與病毒共存

2022-08-27 03:09
俄國總統普亭。(美聯社)

俄烏血腥鏖戰6個月 專家解析普亭究竟想要什麼

2022-08-23 16:03
柬埔寨總理洪森計畫傳位給兒子洪瑪耐。（美聯社）

柬埔寨總理遭控派子舔越 柬埔寨將淪為第二個越南?

2022-08-24 11:54
失蹤1個月的墨西哥電台主持人瓦茲蓋斯。(取自推特)

墨西哥運河浮屍據信為失蹤女主持人 手脚綁石慘死

2022-08-28 17:06

超人氣

更多 >
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部

22歲金髮嫩妹逃回台竟是「大蛇頭」 業績好到高升幹部
紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚
華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機

華郵：文明人搭機基本準則 - 不脫鞋、不爭先恐後登機
涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

涉槍殺外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光