現有核電不可或缺 全球正凝聚共識讓舊核電廠重獲新生

IEA今年夏天發布報告說：「延長核電廠壽命是在2050年前實現淨零排放的成本效益途徑中不可或缺的一部分。」（路透）

能源短缺的壓力下，美國、歐洲各國乃至於日本 分別爭取資金和政治支持，讓已有幾十年歷史的核電廠繼續服役，希望維持這個關鍵的低碳電力來源。

華爾街日報報導，各國計畫讓幾十座核電機組在原訂營運許可到期後，再繼續運轉數十年。加州州政府28日提出一項法案，希望讓當地最後一座核電廠在原訂2025年除役期限過後繼續運轉，目的在確保轉型再生能源的過程中不會斷電。比利時也正推動讓2025年役期屆滿的兩座核電廠運轉到2036年，希望在俄烏戰爭後擺脫對俄羅斯天然氣 的依賴。

俄羅斯大幅減少天然氣供量之際，原訂於今年年底前完成非核化的德國，如今也正討論是否將最後三座核電廠保留到明年，以節省天然氣過冬。部分政界人士呼籲讓這些核電廠營運更久。

由於天然氣價格高漲，日本首相上周呼籲國內重啟更多核電機組。福島第一核電廠2011年發生熔毀事故後，日本大部分核電廠都未運作。

從這些動向看來，全球正漸漸凝聚共識：為穩定能源供應，並實踐聯合國的氣候目標，凡可用的核能發電都不可或缺。俄羅斯限制天然氣出口，天然氣價格飆漲之下，卻也削弱德國和日本等天然氣進口大國的反核情緒。相較於新建新核電廠，現有核電廠靠保養並更新設備，不僅成本低得多，過程也簡單得多。過去十年，西方國家為了幾座新核電廠工程花費數百億美元，不僅進度落後多年，預算還超支數十億美元。

法國擬於未來幾十年新建多達14座大型核電廠。英國、捷克、波蘭和其他國家也計畫建造新核電廠。也有美歐電力業者考慮建造小型模式化核電廠（SMR）。支持者認為，這種核電廠比大型核電廠容易興建。但分析師指出，新建項目至少等10年後才能供電，根本緩不濟急。

國際能源總署（IEA）指出，讓現有核電廠繼續運作的成本，也低於以其他低碳電力取而代之的成本，如風力渦輪機和太陽能板等，況且這些低碳電力來源受制於大自然的不可預知性。核電產生的二氧化碳排放量幾乎為零，二氧化碳正是科學家所稱導致地球暖化的主要氣體。IEA今年夏天發布報告說：「延長核電廠壽命是在2050年前實現淨零排放的成本效益途徑中不可或缺的一部分。」

不過，仍有核電廠按進度關閉。英國Hinkley Point B核電廠已於8月1日永久關閉。在加拿大，地方官員照常推動安大略省皮克林（Pickering）核電廠於2024年除役。位於美國密西根州的Palisades核電站已於今年5月關閉。

核電廠一般營運年限是40年，若超過年限仍要維持運作，需要大規模投資來確保安全，大型元件需要更換。在日本福島一座核電站的反應爐發生熔毀事故後，多國監管部門要求核電廠採取新的安全措施。法國投入500億歐元（約合500億美元）來確保法國所有56核電機組在40年後能夠繼續運轉。法國的核電機組數量位居歐洲首位。